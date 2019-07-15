Измученного болью Шатунова отправили в Сочи

Юрий Шатунов выписан из больницы. Бывший солист "Ласкового мая" чувствует себя лучше, он отправится на курс реабилитации в Сочи.

Прооперированный Юрий Шатунов выписан из больницы, сейчас певец в Москве, со своей семьей. Как сообщил продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, артист идет на поправку, однако ему надо восстановиться.

"В ближайшее время он вылетит в Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах отеля "Разин". Огромное спасибо всем поклонникам, которые следили за состоянием его здоровья. После периода реабилитации в Сочи Юру ждет продолжение тура по городам России", – прокомментировал продюсер состояние здоровья Юрия Шатунова на своей странице в Instagram.

Ранее Андрей Разин в беседе с журналистами выразил благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой – операция проходила под ее контролем. Продюсер "Ласкового мая" также отметил, что Юрию Шатунову предстоит еще одна операция – из-за воспаления зубных каналов.

Как сообщалось, Юрий Шатунов попал в одну из столичных клиник сразу после гастрольного тура. Певец терпел боль и не отменял выступлений, чтобы не разочаровать фанатов. Исполнитель оказался на операционном столе из-за воспаления гайморовой пазухи.