"Отраженье нашла в алкоголе – он был мне нужен": пронзительная исповедь Лолиты

Лолита – частый гость на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". В этот раз на Рижское взморье она привезла несколько премьер, которые еще даже не записаны в студии. Шаг смелый, потому что реакцию публики на новые вещи сложно предугадать. Корреспондент "Дни.ру" побывал на репетиции артистки и понял, что ее песня "Папа, мне нравятся мужчины, как ты" – безусловный хит, который пробирает до мурашек.



"Я примеряла разные роли, отраженье свое искала в луже, но нашла его в алкоголе – именно он был мне нужен", – поет Лолита. Вернее даже не поет, а проживает каждое слово, каждую строчку. И кажется, что это – пронзительная исповедь, что Лолита, которая через многое прошла и многое испытала в жизни, поет о себе.

"Автор этой песни – 24-летняя девочка из украинского села Ангелина Буковски, – рассказала певица корреспонденту "Дни.ру". – Я познакомилась с ней в студии и долго уговаривала продать мне песню – она не собиралась этого делать. Мне всем сердцем хочется, чтобы нашелся человек, который бы заметил неимоверный талант этой девочки и взялся ее продюсировать, чтобы это был кто-то, как покойный Айзеншпис, который любил артистов".

Новая песня вполне может считаться женским роком – в этом жанре многоликая Лолита пока не работала, но опыт кажется очень успешным.

"Папа, мне нравятся мужчины, как ты", – поет она в припеве. А зрители тут же вспоминают, сколько официальных мужей и любовников было у самой артистки. Мол, и с последним сейчас какие-то сложности. Но Лолита поспешила успокоить: "Заявление на развод мы не подавали, просто пришла пора смахнуть пыль с отношений".

Интересно, что многие мужчины, узнав о проблемах в личной жизни у звезды, стали активно к ней свататься в социальных сетях. "Одних баню (блокирую. – Прим. ред.), над другими издеваюсь, приличным людям отвечаю тактично, – говорит артистка. – Дело в том, что сейчас обострение и многие люди нуждаются в клиническом лечении, а интернет помогает проявиться разным формам дисфункции мозга",

Лолиту любят за прямоту, остроумие, за то, что она "своя в доску". Мол, она такая, как и мы, – с проблемами, ошибками, драмами. Но при этом певица уверяет, что ничего в своей жизни не хотела бы переменить.

"Если бы мне предложили вернуться лет на 20-30 назад и дать себе какой-то совет, от чего-то предостеречь, то я бы столько всего наговорила, но в итоге сделала бы все равно те же самые ошибки, – улыбается исполнительница. – Я рада, что жизнь сложилась именно так, так что ничего менять бы не стала".