Лобода предъявила своего самого главного мужчину
Светлана Лобода является одной из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса. Певица редко дает интервью, нечасто посещает светские мероприятия и почти не говорит о личной жизни. Однако в последнее время артистка буквально изменила себе. Вначале Светлана показала фото со свадьбы, правда, не своей, а сестры, затем выставила снимок, на котором запечатлена с двумя дочерьми, а теперь и вовсе предъявила самого любимого мужчину.
В Instagram Лобода выложила снимок с отцом. "Папулечка, сил тебе, здоровья с днем твоего рождения. Я люблю тебя", – обратилась она к главному мужчине в своей жизни. Шоумен Александр Ревва, дизайнер Игорь Гуляев, певица Анита Цой и многие другие присоединились к поздравлениям и осыпали отца звезды пожеланиями.
Интересно, что пока на эту публикацию не отреагировала ее новоиспеченная приятельница Алла Пугачева. Возможно, Примадонна еще не видела фото. Зато артистка не оставила без внимания предыдущий кадр коллеги. На снимке Светлана Лобода запечатлена с дочерьми Евой и Тильдой. "Хороши-и-и!" – коротко, но эмоционально прокомментировала фотографию Пугачева.
Артистка получила множество откликов
Телеведущая перевоплотилась в балерину
Звезда призналась, что ей есть ради кого просыпаться
Продюсера раскритиковали в Сети
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Астролог сказал, что мы несовместимы
Почему так ненавидят русских в Грузии
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Жесткий секс
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Отношения с богатым мужчипной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Не получается забеременеть
Очень навязчивый
Оформил на меня свой кредит
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Должна платить за его долги
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?
Новая звезда шоу бизнеса