"Обезболивающие не помогали": Юрия Шатунова срочно госпитализировали
В Новороссийске билеты на концерт Юрия Шатунова раскупили еще за неделю до начала, в зале не было ни одного свободного места. Однако перед выступлением артисту стало плохо, причем настолько, что пришлось обращаться в скорую помощь. Всему виной оказался зуб, который крайне не вовремя разболелся.
"За несколько часов до концерта Юре стало плохо. Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали, и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно", – рассказал директор популярного исполнителя Аркадий Кудряшов.
Медики так быстро справились, что Юрий Шатунов успешно отыграл концерт. Прямо со сцены он рассказал о неприятном инциденте, который с ним случился. "Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял", – цитирует Юрия Шатунова сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что певец на своих концертах исполняет не только такие проверенные хиты, как "Седая ночь" и "Белые розы", но и совершенно новые композиции. Гонорары у Юрия Шатунова довольно высокие. "Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень серьезный гонорар, уровня хороших востребованных артистов", – рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.
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