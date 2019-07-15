От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына

Бывшая зазноба Прохора Шаляпина родила сына. Татьяна Гудзева уверяет, что отцом ее ребенка является певец.

Сегодня, 15 июля, в личном Instagram девушка рассказала о появлении наследника. "А вот и Я👶🏻🙌🏻💙", – написала экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, прикрепив к публикации милое видео с ребенком.

Подписчики от души поздравили Татьяну с пополнением и пожелали крепкого здоровья малышу. "Поздравляю, ждем Пусть говорят или детектор, чтоб выяснить отец ли Прохор) (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц.

Добавим, вокруг беременности экс-возлюбленной артиста ходит много слухов. Сама Гудзева уверяет, что родила от Прохора Шаляпина, однако сам певец опровергает свое возможное отцовство.

Напомним, Татьяна и Прохор долгое время встречались и планировали пожениться, однако свадьба так и не состоялась: певец ушел к экс-супруге актера Армена Джигарханяна – пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Теперь Шаляпин и Гудзева встречаются только на съемках различных ток-шоу, где публично выясняют отношения. Судя по всему, вскоре всех нас ожидает новый цикл программ посвященных певцу и его бывшей избраннице. Возможно, Прохору Шаляпину придется делать ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.