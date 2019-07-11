"Мне очень обидно": Гагарина о последствиях манипуляций с лицом
Полина Гагарина недавно побывала в Париже. Город любви заставил ее хорошенько задуматься о возрасте и о том, как к нему относятся мужчины. Певица отметила огромную разницу между восприятием у россиян и европейцев.
"У нас девушки после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и более радикальным процедурам, меняясь при этом до неузнаваемости. Филлеры, ботокс и другие препараты оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом опять новые комплексы", – высказалась Гагарина.
Звезда убеждена, что причина в мужчинах, которые "помешаны и одержимы молодой красотой". "Они критикуют или не замечают красоту других возрастов", – считает артистка. А вот в Париже, по словам Полины, ситуация диаметрально иная. "В 35 женщины только-только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей, продолжают работать и живут полноценной молодой жизнью", – сообщила певица.
"На них заглядываются мужчины, провожают их восторженными взглядами и комплиментами! Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филлеров щек. Они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди", – рассказала исполнительница.
Артистка сделала печальный вывод о россиянах. "Мне очень обидно, что в нашей стране есть стереотип возраста. И мы живем с ощущением того, что это нормально. Старение неизбежно, таблетку молодости не изобрели и очень хочется, чтобы люди адекватно и гармонично принимали себя. Чтобы наши мужчины научились видеть нашу красоту в любом возрасте, а мы научились по-настоящему любить и ценить себя, быть уверенными в себе, научились ухаживать за собой в первую очередь изнутри!" – призвала подписчиков Полина Гагарина.
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