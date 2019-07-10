"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой
Уже не первую неделю обыватели обсуждают скандальный заезд главной звезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачеву подвезли на личном авто прямо к личному вагону. Эта история получила широкую огласку в СМИ. Разразился большой скандал.
"Насколько мне известно, для того чтобы Алла Пугачева смогла заехать на вокзал, оцепили часть территории, – отреагировала на выходку звезды Елена Князева, – и людям было затруднительно передвигаться. Считаю, что тем самым Примадонна проявила некое неуважение по отношению к остальным".
Князева понимает стремление Примадонны на старости лет обеспечить себе комфортную жизнь, однако подобные поступки, по ее мнению, выходят за рамки. Более того, артистка подозревает, что Алла Пугачева, хоть и неосознанно, но хотела подчеркнуть свой привилегированный статус.
"Понимаю, что, может быть, приезд ее на машине на перрон обусловлен тем, что ей хотели обеспечить максимальную охрану и комфорт, но, думаю, что в таком случае она могла бы нанять 20 охранников и не доставлять неудобство окружающим. Это не совсем приемлемо. И еще мне кажется, что часть этого события – показуха, неправильно это", – рассудила Елена Князева.
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