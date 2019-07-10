"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой

Известная певица Елена Князева не поддержала решение Примадонны отечественной эстрады прикатиться по перрону на авто. Смелая артистка не побоялась публично раскритиковать королеву поп-сцены Аллу Пугачеву.

Уже не первую неделю обыватели обсуждают скандальный заезд главной звезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачеву подвезли на личном авто прямо к личному вагону. Эта история получила широкую огласку в СМИ. Разразился большой скандал.

"Насколько мне известно, для того чтобы Алла Пугачева смогла заехать на вокзал, оцепили часть территории, – отреагировала на выходку звезды Елена Князева, – и людям было затруднительно передвигаться. Считаю, что тем самым Примадонна проявила некое неуважение по отношению к остальным".

Князева понимает стремление Примадонны на старости лет обеспечить себе комфортную жизнь, однако подобные поступки, по ее мнению, выходят за рамки. Более того, артистка подозревает, что Алла Пугачева, хоть и неосознанно, но хотела подчеркнуть свой привилегированный статус.

"Понимаю, что, может быть, приезд ее на машине на перрон обусловлен тем, что ей хотели обеспечить максимальную охрану и комфорт, но, думаю, что в таком случае она могла бы нанять 20 охранников и не доставлять неудобство окружающим. Это не совсем приемлемо. И еще мне кажется, что часть этого события – показуха, неправильно это", – рассудила Елена Князева.