Прооперированного Юрия Шатунова ждет новое испытание
Продюсер заявил, что несмотря на то, что спустя пару дней после первой операции состояние певца удовлетворительное, его лечение еще не закончено. Отек спадает и в ближайшее время Юре будет сделана еще одна операция.
На этот раз это напрямую связано со стоматологией. "Потому что основное заболевания спровоцировало воспаление канала", – пояснил Разин.
Андрей Александрович надеется, что все пройдет успешно. Также он поблагодарил всех поклонников Шатунова, которые искренне переживают за него. Также особую признательность он высказал российским медикам, которые прикладывают все усилия, чтобы поставить Юрия на ноги.
"Хочу сказать, что его гастрольный тур продолжится", – подытожил продюсер.
Под постом сразу отметилась Дана Борисова. "Юраааа, мы любим тебя! Ты самый красивый и лучший! (здесь орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).", – призналась телеведущая.
Напомним, 28 июня исполнителя прямо перед концертом срочно госпитализировали. Как писали ранее "Дни.ру", обезболивающие не помогали, поэтому пришлось вызывать медиков.
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