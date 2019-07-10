"Колхоз": россияне поиздевались над нелепой прической Бородиной
Пост Ксении Бородиной в Instagram затрагивал серьезную тему – безопасности дорожного движения. Однако подписчиков отвлекала сопровождающая рассуждения ведущей фотография. Точнее – необычная прическа звезды с уложенными локонами.
"Вы же говорили, что кудри это колхоз?", "Говорила, а когда стилисты сделали, "переобулась" сразу. Ох и Бородина", - обсуждают новый имидж телезвезды поклонники. В итоге они решили, что имеют место двойные стандарты: "У Ксении особенные кудри. Когда они у нее, это не колхоз, а у всех остальных – колхоз", – заключили фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Ксения Бородина, накопившая на телестройке "Дом-2" большой опыт по части диспутов, оставить такое без ответа не могла. "Такие кудри не колхоз! Я говорила про нарощенные волосы до задницы и кудри на щипцы. Это кудри на щетки и разница колоссальная", – просветила недалеких подписчиков звезда.
Ксения Бородина в своем блоге рассказывает поклонникам о здоровом питании, о том, как поддерживать хорошую форму и какой пользоваться косметикой – словом, специалист широкого профиля. Однако зачастую ее советы оказываются слегка устаревшими: так, недавно ведущую нещадно раскритиковали за надутые "уточкой" губы на фотографии.
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