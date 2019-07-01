Заклеванная Собчак ответила на нападки злопыхателей
Светская львица – излюбленная мишень для нападок недоброжелателей, которых хлебом не корми, а дай лишний раз клюнуть звезду. Поклонники часто интересуются у Ксении Собчак, почему она не блокирует многочисленных критиков.
На это телеведущая ответила знаменитой цитатой. "Теперь, когда меня в очередной раз спросят: "Почему вы не баните ботов?", "Как вы справляетесь с хейтерами?" – я буду просто перенаправлять к Баффету. Гениальный мужик", – подписала Ксения Собчак цитату на английском у себя в микроблоге.
"Вы будете продолжать страдать, если будете эмоционально реагировать на все, что вам говорят. Истинная сила – сидеть сложа руки и смотреть на вещи с логической точки зрения. Истинная сила – это сдержанность. Если слова контролируют вас, это означает, что все остальные могут контролировать вас. Дыши и дай вещам пройти", – переводится фраза на русский.
По словам Ксении Собчак, эта цитата принадлежит известному американскому бизнесмену Уоррену Баффету. Но пользователи соцсети указали, что эти слова были сказаны задолго до предпринимателя. Они отметили, что изречение уходит корнями в буддизм. "Это слова не Уоренна, а Будды", – отметил один из подписчиков Ксении Собчак.
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