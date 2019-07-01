Заклеванная Собчак ответила на нападки злопыхателей

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Понедельник 1 июля
Лента новостей
18:24
Спасение от отравителей: китайцы запустили в продажу термокружки Путина с G20
17:34
Турчак назвал статью Медведева программной для "Единой России"
16:51
Почему растет популярность форума "Развитие парламентаризма"
16:16
Володин предложил создать единый список террористических организаций
14:58
Володин предостерег от демагогии и "парламентского туризма"
14:47
Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
14:27
Конец еще далеко: СК продолжит расследование дела группы Дятлова
14:25
"Так постарела": 36-летняя Ковальчук без макияжа вызвала оторопь
14:15
Десятки пострадавших: жителей Петербурга массово отравили шаурмой
13:55
Путин загнал в угол зарвавшийся Запад
13:42
Внезапно: жена Аршавина живет у его мамы
13:38
Униженный Макаревич сполна расплатился за слова о Крыме
13:24
В Красногорске пьяный уголовник зарезал местного жителя
13:23
Эксперты высоко оценили Международный форум "Развитие парламентаризма" в Москве
13:19
Стала монашкой: дочь Салтыковой девять лет живет без секса
13:06
Спикер парламента Словакии: Мы рады возвращению России в ПАСЕ
13:05
Таксист Uber сбил жителя Серпухова на зебре
13:04
"Протухшая осетрина": потрепанную Гузееву заподозрили в алкоголизме
12:59
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
12:55
Малахов сообщил о болезни маленького сына
12:35
В аэропорту Анадыря произошло ЧП
12:28
Россиян предупредили об опасной молочке
12:27
Москва стала главной мировой площадкой для межпарламентского диалога
12:20
Доктора в шоке от состояния разбитого инсультом Носкова
12:15
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком
12:02
"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой
11:44
Растоптанная за выпад в сторону России Катамадзе взяла слова обратно
11:38
"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина
11:33
Стало известно о мести принцессы Дианы мужу-изменщику
11:31
"Фильм ужасов": Апина рассказала об алкоголизме
11:26
Пригожин оказался на крючке у Темниковой после скандала с Фадеевым
10:59
Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
10:53
Пожила, дай и другим: дочь приказала Новиковой освободить элитную квартиру
10:50
"Лучше прежнего!": полуобнаженная Ума Турман восхитила своими прелестями
10:45
Встреча Путина и Лукашенко началась с казуса
10:35
Избрание Зеленского президентом признали фатальной ошибкой на Украине
10:21
"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом
09:54
Звезду "Дома-2" избила мать невесты
09:49
32 человека погибли при падении автобуса в пропасть
09:47
Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"
09:43
Брухунова откровенно о романе с Виторганом
09:31
В Москве пенсионера подозревают в двойном убийстве
09:03
Бородина набросилась на ведущих "Орла и решки"
08:54
10 погибших: двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту
08:50
"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве
08:23
"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии
08:13
Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской
08:12
Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
06:20
Избили и порвали одежду: подробности чудовищного нападения на Лукашенко
04:03
Скончался экс-президент Черногории
02:09
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
00:10
"Рассказ горничной": Чехова сделала постыдное признание
23:09
Еще в одном сибирском городе ввели режим ЧС из-за затопления
22:23
Исхудавший Крутой поразил болезненным видом
20:17
Володин поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"
20:11
Гей-провокация в Крыму стала ловушкой для Киева
20:06
"Секс-рабыни": Фадеева обвинили в содержании гарема
18:06
Гороскоп на неделю
17:20
Украинцы молятся за сдавшую Пугачеву
16:52
Раскрыта правда о приступах Меркель
16:02
Иностранные делегации прибывают на форум "Развитие парламентаризма"
15:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июня 2019 года
15:35
"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области
15:23
Странный облик Серова вызвал переполох
15:14
Рак сорвал планы Рыбина и Сенчуковой на отпуск
14:55
Трампа втянули в скандал с дракой на границе Корей
14:04
Порошина шокировала новой беременностью
13:24
"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
13:13
Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой
12:44
"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
12:10
Путин жестко приложил провокатора Порошенко
11:55
Вскрылась тесная связь опозорившейся Алсу с мертвой Началовой
11:28
Голый Лазарев возбудил россиян
11:17
Неожиданные подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
10:25
Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире
10:16
"Как Пугачева": пенсионерка Успенская заявила о беременности
08:35
Боится забвения: раскрыт коварный план Алибасова
06:29
Перенесший инсульт Носков снова запел (видео)
04:14
Заносчивая красотка бросила Губерниева перед ответственным шагом (видео)
02:20
Известная голливудская актриса чуть не погибла в авиакатастрофе
00:05
53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца
22:36
"Маленький принц!": Киркоров нежно обратился к сыну в день рождения
20:23
Жена Преснякова прервала молчание после слухов о беременности
19:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года
18:35
"Перерыли все": Соколовский попал в переделку из-за наркотиков
17:59
"Статная и яркая": постройневшая Гузеева произвела фурор
17:26
Все сибирские отделения "ЕР" помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области
17:25
Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
16:37
Климова ушла в отрыв после развода
16:03
Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
15:32
Путин ответил на мольбы отчаявшегося Зеленского
15:03
"Урод и старый": Кожевникова заговорила о разводе
14:44
Звезда "Уральских пельменей" показала свои прелести
14:01
"Задумал кое-что": Лазарев заинтриговал архивным снимком
13:55
Митрохин заподозрил сторонников Навального в провокации с подписями
13:44
Блюменкранц угодил в больницу после драки на "Доме-2"
13:36
"Невозможный характер!" – жена откровенно об уходе от Макарского
12:57
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
12:24
Собчак обратилась с неожиданной просьбой к Виторгану
11:57
"Прелесть!": Захарову без макияжа возвели на пьедестал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Климова ушла в отрыв после развода
Известная голливудская актриса чуть не погибла в авиакатастрофе
53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца
Путин ответил на мольбы отчаявшегося Зеленского
Жена Преснякова прервала молчание после слухов о беременности
Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
Шоу-бизнес

Заклеванная Собчак ответила на нападки злопыхателей

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая объяснила на своей странице в Instagram, почему не банит хейтеров. Для этого Ксения Собчак прибегла к знаменитой цитате.
прочитано 503 раза

Светская львица – излюбленная мишень для нападок недоброжелателей, которых хлебом не корми, а дай лишний раз клюнуть звезду. Поклонники часто интересуются у Ксении Собчак, почему она не блокирует многочисленных критиков.

ПО ТЕМЕ

"Мам, ты ***?!" – Собчак сделала грязное признание

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

На это телеведущая ответила знаменитой цитатой. "Теперь, когда меня в очередной раз спросят: "Почему вы не баните ботов?", "Как вы справляетесь с хейтерами?" – я буду просто перенаправлять к Баффету. Гениальный мужик", – подписала Ксения Собчак цитату на английском у себя в микроблоге.

"Вы будете продолжать страдать, если будете эмоционально реагировать на все, что вам говорят. Истинная сила – сидеть сложа руки и смотреть на вещи с логической точки зрения. Истинная сила – это сдержанность. Если слова контролируют вас, это означает, что все остальные могут контролировать вас. Дыши и дай вещам пройти", – переводится фраза на русский.

По словам Ксении Собчак, эта цитата принадлежит известному американскому бизнесмену Уоррену Баффету. Но пользователи соцсети указали, что эти слова были сказаны задолго до предпринимателя. Они отметили, что изречение уходит корнями в буддизм. "Это слова не Уоренна, а Будды", – отметил один из подписчиков Ксении Собчак. 

Автор: Валерия Нарская1 июля 2019, 17:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ТРАМП РУЛИТ ВСЕМ МИРОМ !!!
Ответить
она классно вас троллит, бараны!
1

Популярные темы форума

Политика

Путин загнал в угол зарвавшийся Запад
"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина
Встреча Путина и Лукашенко началась с казуса
Избрание Зеленского президентом признали фатальной ошибкой на Украине

Шоу-бизнес

Страшное горе: умер Басков
Изменившаяся Утяшева раскрыла секрет сумасшедшей фигуры
Решившая воспитывать дочь Началовой Кравец показала интим с девушкой
В Кремле отреагировали на русофобскую истерику Катамадзе

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Бородина набросилась на ведущих "Орла и решки"

Телезвезда обвинила авторов тревел-шоу во лжи
Шоу-бизнес

"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом

Артист признался, что боролся с онкологией
Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина

Борьба с катаклизмом продолжается
Шоу-бизнес

Брухунова откровенно о романе с Виторганом

В Сети появились сенсационные данные

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль

Фоторепортажи

Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru