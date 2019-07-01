"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой минуло почти четыре месяца. И все это время на ее могилу приходят люди, надеющиеся получить исцеление. Согласно народному поверью, особенно помогает посещение места, где захоронена певица, страдающим от подагры, сепсиса, диабета, красной волчанки.

Девушки едут на могилу Началовой перед пластической операцией по увеличению груди, а мужчины – в надежде поправить силу. Правда, до сих пор попасть сюда могли только москвичи. Но, как говорится, на спрос есть и предложение. 1 июля в нескольких регионах страны начались продажи паломнических туров на могилу Началовой. И уже в середине месяца должны поехать первые группы.

"Конечно, поездкой только на Троекуровское кладбище мы не ограничиваемся, – рассказал "Дни.ру" представитель одного из туроператоров. – В рамках однодневного посещения Москвы мы предлагаем клиентам поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре. Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище – там сейчас установлена часовня".

"В конце программы мы отвезем желающих на могилу Юлии Началовой, – продолжил собеседник. – Она, конечно, не святая, никто ее не канонизировал, но люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью. Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" о том, что якобы крест на могиле стал мироточить. Мы сообщим людям факты из биографии певицы, а дальше каждый сам решает – верить или нет, ехать или нет. Но открытки с изображением Началовой мы всем желающим будем раздавать бесплатно – многие наверняка захотят "зарядить" их, как крем или воду".