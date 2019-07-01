"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой
Девушки едут на могилу Началовой перед пластической операцией по увеличению груди, а мужчины – в надежде поправить силу. Правда, до сих пор попасть сюда могли только москвичи. Но, как говорится, на спрос есть и предложение. 1 июля в нескольких регионах страны начались продажи паломнических туров на могилу Началовой. И уже в середине месяца должны поехать первые группы.
"Конечно, поездкой только на Троекуровское кладбище мы не ограничиваемся, – рассказал "Дни.ру" представитель одного из туроператоров. – В рамках однодневного посещения Москвы мы предлагаем клиентам поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре. Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище – там сейчас установлена часовня".
"В конце программы мы отвезем желающих на могилу Юлии Началовой, – продолжил собеседник. – Она, конечно, не святая, никто ее не канонизировал, но люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью. Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" о том, что якобы крест на могиле стал мироточить. Мы сообщим людям факты из биографии певицы, а дальше каждый сам решает – верить или нет, ехать или нет. Но открытки с изображением Началовой мы всем желающим будем раздавать бесплатно – многие наверняка захотят "зарядить" их, как крем или воду".
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