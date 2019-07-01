Стало известно о мести принцессы Дианы мужу-изменщику

Отношения между принцессой Дианой и принцем Чарльзом нельзя было назвать хорошими. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II "прославился" бесконечными изменами.



Писательница Петронелла Уайатт дала интервью для издания Express. В нем она рассказала, как обиженная и униженная неверностью супруга леди Ди ухитрялась незаметно подкладывать мужу свинью. Таким образом она мстила за причиненную боль.

Однажды принцесса Уэльская спрятала ключи от машины назло принцу Чарльзу. Это случилось накануне визита королевы Елизаветы II.

Супруг собирался отогнать автомобиль с проездной аллеи в Хайгроув, чтобы его мать могла беспрепятственно проехать. Он перевернул весь дом в поисках ключей и неоднократно спрашивал у жены, не видела ли она их. Потом он опросил всю прислугу.

Как сообщает Пятый канал, и принцесса Диана, и домочадцы отвечали, что не имеют представления о местоположении ключей. На самом деле то, что так тщательно искал старший сын королевы, все время находилось у его жены.

"Диана выглянула из окна и с криком "Вот твои чертовы ключи!" швырнула их на дорогу. Они были у нее все это время, она просто пыталась позлить Чарльза и королеву", – поведала Петронелла Уайатт.

Напомним, что 31 августа 1997 года Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу. Доставленная с места происшествия в больницу, она скончалась через два часа. Причина аварии до сих пор остается загадкой.