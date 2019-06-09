"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
Дочь Ларисы Гузеевой 19-летняя Ольга, которую мама устроила работать к себе в шоу для "практики", оправдалась на манеру их общения в эфире. Ольга присоединилась к команде ведущих "Живой жизни" недавно, но зрители уже выразили свое недовольство по поводу "грызни" матери и дочки в эфире, пишет "СтарХит".
Ольга на это ответила, что на самом деле у них в жизни с мамой прекрасные отношения, а на публике они просто подкалывают друг друга любя. Но на съемочной площадке женщины действительно иногда обмениваются не очень дружелюбными репликами. Ольга также подчеркнула, что подобная манера общения продиктована и стилем передачи.
"Надеюсь, что зрители понимают, что мы друг друга любя подкалываем. На сама деле у нас прекрасные отношения", – заявила дочь Гузеевой.
Ранее сама Лариса так прокомментировала приход Ольги в команду "Живой Жизни" – "она работает за еду", посмеялась телеведущая, отметив, что для ее дочери на самом деле такой опыт будет очень полезным и может пригодиться в будущем.
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