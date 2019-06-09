Собчак и Виторгану вручили документы о разводе

Теледива официально подтвердила свой развод с мужем актером Максимом Виторганом. Ксения Собчак сообщила, что теперь они просто друзья.

Теледива и артист расторгли брак. Знаменитости оплатили госпошлину, а после получили официальные документы. Надеждам поклонников о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган помирятся сбыться, судя по всему, не суждено.

Меж тем еще в прошлом месяце появились слухи о возможном воссоединении звезд. В Сеть просочилась информация, что Ксения и Максим вместе отдыхают на Кипре. Собчак опровергла эти домыслы, заявив, что прилетала туда работать.

К слову, на недавней пресс-конференции премии "МУЗ-ТВ" телеведущая вновь подчеркнула свой статус свободной женщины. Шоумен Максим Галкин заметил, что Ксения Собчак заняла место у края стола. Юморист предостерег знаменитость, мол, есть примета, по которой девушка, которая садится на угол, семь лет не сможет выйти замуж. Теледива пропустила совет шоумена мимо ушей, отметив, что уже ничего не боится.

Добавим, что Ксения Собчак перестала скрывать роман с режиссером Константином Богомоловым. Пара вместе путешествует и публикует в соцсетях снимки с одних и тех же локаций.

С бывшим мужем Ксения Собчак осталась в дружеских отношениях. Вместе экс-супруги занимаются воспитанием общего сына Платона. "Кому-то сложно представить, что можно остаться в хороших отношениях, но, видимо, судят по себе", – говорила теледива в интервью. Об этом сообщает ток-шоу "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.