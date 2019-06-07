"В окружении своих": Народ освистал забравшуюся на верблюда Бузову
Ольга Бузова рассчитывала произвести фурор своим эффектным появлением на красной дорожке. Если остальные участники соревновались в красоте и оригинальности нарядов, то телеведущая устроила из своего выхода целое представление. Бузова выступила в роли восточной царицы, въехав на верблюде в сопровождении верных нукеров.
"Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне, а сегодня Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении 10 мужчин. Как тебе такое перевоплощение?", – подписал снимок с церемонии канал МУЗ ТВ.
Почему-то даже фанаты Ольги Бузовой не впечатлились проходом теледивы. Возможно, ее задумка показалась поклонникам слишком вычурной на фоне остальных – хотя тоже не особенно скромных – участников.
"Смех да и только ну что делать если судьба у нее такая, быть шутом", "Это все не Ольга Бузова а те кто стоят у нее за спиной , а сама Оля ноль , извиняюсь", "Как можно быть такой глупой? При такой погоде бедных животных мучить. Да забудут тебя скоро и хайп твой не спасет", "Сначала на коне потом под конем у нее вообще с мозгами все плохо послушайте ее тормозную речь и не связанные мысли", – комментируют выступление Ольги Бузовой подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Еще до Ольги Бузовой на красную дорожку премии МУЗ ТВ вышли пятеро ведущих. Гостей приветствовали Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак. Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене "Мегаспорт", чтобы узнать имена обладателей престижной награды. Организаторы пообещали поразить масштабностью церемонии.
У родственников звезды есть шанс рассчитаться с долгами
Звезды пожали друг другу руки
Гость вытащил Примадонну прямо из постели
Модный эксперт высказал свое мнение
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Мастурбирую во время секса
Закрутила роман с турком, я замужем
Хочу уехать из России.
Хочу замуж
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Можно ли убежать от темного прошлого?
Вещи из секондхенда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Должна ли я содержать мать?
Подруга увела моего мужа.
Сделать аборт в тайне от мужа
марина рыгает на уроках и мешает мне
Должен отслужить в армии
Хочет секс даже когда болею
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Прямолинейнвая подруга
Зачем скрывать своих детей?
Мужчина меня не уважает
Можно ли завидовать сестре родной?
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Не обрадовался подарку
Как побороть лень?