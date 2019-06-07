Нетерпеливая Тодоренко высказалась о новой беременности
Регина Тодоренко была не против родить еще, как только выписалась из роддома. Сын Михаил уже подрос и делится с телеведущей энергией для ее нелегкой работы. А его мама с папой задумались о том, чтобы родить Майклу сестричку.
"Да, мы уже хотим девочку! Я, когда вышла из роддома, сразу сказала, что, в принципе, не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь… Во многом себя приходится ограничивать: в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много!" – призналась телезвезда.
Регина Тодоренко тщательно готовилась к появлению первенца. Телеведущая прочитала много литературы по воспитанию детей и даже заказала доставку еды на месяц. Она заранее записала выпуски своего шоу и договорилась со своей мамой, что та поможет с ребенком. После родов звезда быстро пришла в форму и вернулась к работе. Теперь она готова забеременеть снова.
В то же время Регина Тодоренко не советует будущим мамам повторять ее подвиги. Лучше побыть как можно дольше в декрете. По мнению телеведущей, надо остановиться хотя бы месяца на три, а за это время прислушаться к себе и своему чаду.
Сама телезвезда не хочет отказываться от работы – Регина Тодоренко утверждает, что любимое дело заряжает ее энергией. Телеведущая черпает здесь положительные эмоции, которыми потом делится с сыном – а тот, в свою очередь, подзаряжает ее, пишет StarHit.
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