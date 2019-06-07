Ирина Шейк съехала от популярного актера
Ирина Шейк съехала из особняка Брэдли Купера. Российская супермодель забрала с собой двухлетнюю дочь Лею. Однако у отца будет возможность навещать ребенка в любое время, ведь у его бывшей возлюбленной тоже есть дом в Лос-Анджелесе.
Звезды хотели остаться вместе ради малышки. "Нельзя сказать, что им комфортно друг с другом", – рассказал один из друзей пары.
Разлад в отношениях длится уже несколько месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе.
Эта новость опечалила поклонников звездной пары. Однако они надеются, что семейный кризис скоро закончится и все встанет на свои места.
"Кажется, их ситуация уже не изменится к лучшему", – поделился газетчик.
Последний раз Шейк и Купера видели в конце мая на совместной прогулке с ребенком. Актер катал дочку на плечах, а молодая мать, сидя на газоне, наблюдала за ними. Домой влюбленные возвращались, взявшись за руки.
Отметим, что дом Брэдли находится в элитном районе Лос-Анджелеса – Пасифик Палисейдс. Стоимость роскошного коттеджа оценивается в 3,6 миллиона фунтов стерлингов.
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