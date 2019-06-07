"Пять тысяч рублей": Лолита назвала свою цену

Пока исполнительница ехала с репетиции Муз ТВ до студии ей сообщили, что она проиграла суд. Теперь она должна товариществу собственников жилья 690 тысяч рублей.
На записи она в резкой форме выразила свое недовольство относительно принятого решения. У звезды осталось много не отвеченных вопросов. "Сначала в доме неотапливаемый паркинг. Потом ТСЖ под запись признается, что это незаконно, но, тем не менее, у них такая практика", – недоумевает легенда.
Также певица рассказывает, что сначала представитель товарищества по телефону требовал с нее 1 600 000 рублей. Позже в суде он огласил лишь 800 тысяч рублей, а судья в конечном итоге решил остановиться на 720.
Видимо, Милявская была крайне взбешена произошедшим. В видео она употребляет много ненормативной лексики.
"Готовлю ещё 5 тысяч за мат!", – иронично заявила звезда.
Лолита заверяет, что опять начинает борьбу. На этот раз она собирается довести дело до верховного суда.
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