"Мужчина, а не мальчик": Лазарев сразил кардинальной сменой имиджа
На снимке исполнитель предстал с новой прической. "Короткая стрижка ! Голосуем! Да/нет?" – подписал он пост.
Многим понравились такие перемены, в том числе друзьям-знаменитостям – Тимуру Родригезу и Елене Темниковой. "И ты туда же", – посмеялся Влад Соколовский.
Поклонники отметили не только внешний вид, но и практичность новой стрижки. "Иногда хочется эксперимента. К тому же лето жаркое началось", – отметила активная пользовательница Сети.
Часть аудитории изменения не оценила, скорее даже разочаровалась. "Нет, я, конечно, все понимаю, но блин, не как Билан же. Вам чуб намного больше идет!" – заявил подписчик.
"На самом деле неважно. Главное в любом случае внутри, а не снаружи", – подытожила поклонница.
Напомним, в конце мая Лазарев занял третье место на международном конкурсе "Евровидение – 2019". В провале Сергея обвинили его нового возлюбленного Алекса Малиновского. Недавно мужчины начали жить вместе, сообщает "Экспресс газета".
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