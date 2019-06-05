"Затаила обиду": Бородину и Бузову столкнули лбами
Слухи поползли после откровенного заявления Бородиной. У звезды "Дома-2" спросили, почему ее не было на презентации нового клипа Бузовой.Оказалось, что ее никто не приглашал.
"Она не звала никого из коллег по "Дому-2", кроме бывшей сослуживицы", – ответила Бородина. Она подчеркнула, что не пошла бы к Бузовой, даже если бы та пригласила, – были другие планы. "У меня был день рождения Николь. Я никогда не променяю детский день рождения", – подчеркнула ведущая.
Пользователи Сети начали по-своему интерпретировать ответ Бородиной. Некоторые буквально столкнули знаменитостей лбами. Например, авторы Telegram-канала "Только никому..." предположили, что та затаила обиду на Бузову.
"Вот так забывают друзей", – сделали вывод они.
Слухи о том, что Бородина не ладит с Бузовой, ходят по интернету годами. Это подметили даже продюсеры телеканала ТНТ, на котором появилось шоу, посвященное звездам "Дома-2", – "Бородина против Бузовой".
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