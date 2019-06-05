"Пострадала психика": бывшая рассказала о неадекватном поведении Андрея Губина

Бывшая возлюбленная рассказала об особенностях звезды 90-х. Андрей Губин, как стало известно, жадный, придирчивый и страдает от проблем с психикой.

Бывшая зазноба знаменитости на условиях анонимности поведала представителям прессы, что артист живет в одиночестве, и на это есть причины. Женщина встречалась с Андреем Губиным в начале "нулевых" и многое о нем узнала.

По словам бывшей возлюбленной артиста, он вел себя странно. Неадекватное поведение Андрея Губина не было заметно коллегам и поклонникам, однако близкие люди хлебнули по полной.

"Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика, – отметила женщина. – Он вечерами напивался, а потом ночью мне звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он сильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать".

По ее словам, Губин очень придирчиво относился к внешности своих избранниц. Якобы у Андрея бзик на красоте. Он встречался только с моделями, однако и они ему казались недостаточно идеальными.

"Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле", – рассказала бывшая Андрея Губина, отметив, что таким образом артист вымещал на женщинах свои комплексы. Мол, сам-то он ростом всего 160 сантиметров.

Также анонимный источник опроверг слухи о том, что артист живет в нищете. Оказывается, исполнитель всегда был при деньгах. Бывшая охарактеризовала звезду как человека прижимистого. Андрей Губин никогда не дарил подарки и всегда уносил с собой то, что не доел в ресторане.

"Сейчас, насколько мне известно, Андрей живет на авторские отчисления. В месяц у него набегает около 20 тысяч рублей. Плюс наверняка сдает в аренду однокомнатную квартиру, где раньше располагался его офис", – цитирует бывшую возлюбленную артиста сайт "Комсомольская правда".