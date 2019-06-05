"Свинячьи лица": взбешенная Бородина публично унизила завистниц

Ведущая шоу "Дом-2" взбесилась из-за нападок недоброжелателей. Ксения Бородина обрушилась на фанатов, обругавших ее дочь.

Пару дней назад теледива похвасталась поклонникам, что ее старшая дочь Маруся победила на соревнованиях по гимнастике. "Первое место, первый разряд. Нашему счастью нет предела" – написала Ксения Бородина в Instagram.

Также звезда показала, как общается с младшей наследницей Теей. На видео, опубликованном в соцсети, мать и дочь едут в машине. Бородина расспрашивает трехлетнюю кроху о моде.

К изумлению телеведущей, ее ничем не примечательные публикации вызвали у народа негативную реакцию. О детях взрослые дяди и тети стали писать гадости. А награду Маруси посчитали незаслуженной: мол, девочке все дается без труда, ведь ее мать знаменита.

Ксения от высказываний завистников пришла в бешенство. Она поспешила ответить комментаторам.

"Я была в ужасе от увиденного под постами где я еду с Теей в машине и снимаю ее, и от поста по поводу первого места Маруси (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Про второе даже говорить не буду, люди настолько далеки кто про это пишет, доказывать как мой ребенок трудится я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет Слово свинячий, потому что вы такие и есть! А про пост где я снимаю Тею, конечно же в этот момент я смотрю на дорогу, а Камера повернута на ребенка!" – не выдержала Бородина.

Телеведущая призвала завистниц одуматься. По словам звезды, многим злыдням-комментаторам пора в себе что-то менять.

"Хватит быть такими скучными и нудными бабенками, немного встряхните с себя пыль! Иногда шутите с детьми, играйте с ними, танцуйте, отрывайтесь, это радует детей, когда родители молоды душой и телом, а не такие зануды как некоторые из вас!!!" – отметила Ксения.