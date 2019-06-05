"Свинячьи лица": взбешенная Бородина публично унизила завистниц
Пару дней назад теледива похвасталась поклонникам, что ее старшая дочь Маруся победила на соревнованиях по гимнастике. "Первое место, первый разряд. Нашему счастью нет предела" – написала Ксения Бородина в Instagram.
Также звезда показала, как общается с младшей наследницей Теей. На видео, опубликованном в соцсети, мать и дочь едут в машине. Бородина расспрашивает трехлетнюю кроху о моде.
К изумлению телеведущей, ее ничем не примечательные публикации вызвали у народа негативную реакцию. О детях взрослые дяди и тети стали писать гадости. А награду Маруси посчитали незаслуженной: мол, девочке все дается без труда, ведь ее мать знаменита.
Ксения от высказываний завистников пришла в бешенство. Она поспешила ответить комментаторам.
"Я была в ужасе от увиденного под постами где я еду с Теей в машине и снимаю ее, и от поста по поводу первого места Маруси (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Про второе даже говорить не буду, люди настолько далеки кто про это пишет, доказывать как мой ребенок трудится я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет Слово свинячий, потому что вы такие и есть! А про пост где я снимаю Тею, конечно же в этот момент я смотрю на дорогу, а Камера повернута на ребенка!" – не выдержала Бородина.
Телеведущая призвала завистниц одуматься. По словам звезды, многим злыдням-комментаторам пора в себе что-то менять.
"Хватит быть такими скучными и нудными бабенками, немного встряхните с себя пыль! Иногда шутите с детьми, играйте с ними, танцуйте, отрывайтесь, это радует детей, когда родители молоды душой и телом, а не такие зануды как некоторые из вас!!!" – отметила Ксения.
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