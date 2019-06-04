Мишулина раскрыла скандальное предложение Первого канала
Тимур Еремеев стал ведущим на Первом канале. А в СМИ вновь появилась информация, что он доказал свое родство со Спартаком Мишулиным. Однако родственники знаменитого актера заявляют, что сообщения ложные. Более того, Карине Мишулиной тоже предлагали место ведущей на Первом – если она признает в Тимуре своего сводного брата.
"Скажу вам больше: Первый канал предлагал Карине быть ведущей. Просто она должна была признать мальчика и наплевать на память отца. Карина сказала, что ток-шоу должно извиниться перед семьей, рассказать настоящую правду о Еремееве", – заявил муж актрисы Иван.
Сама Карина Мишулина утверждает: она давно знала о том, что Тимур может стать ведущим. "Я должна была "продать" папу и принять мошенника. Но я не продаю любовь и правду! Поэтому я боролась за честь папы! А они подделывали ДНК, яростно меняли общественное мнение в его пользу, покупали свидетелей, ангажировали суды, бежали от судебных экспертиз, лили на нас с мамой грязь", – приводит пост возмущенной актрисы StarHit.
Ранее стало известно, что Тимур Еремеев, заявлявший о своем родстве со звездой советского фильма "Белое солнце пустыни" Спартаком Мишулиным и судившийся по этому поводу с дочерью актера Кариной, станет ведущим нового шоу на Первом канале. Еремеев будет рассказывать о тайнах знаменитостей прошлого века. Первый выпуск нового шоу выйдет вечером 16 июня, сообщает URA.ru.
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