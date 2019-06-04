Скалящаяся Собчак публично покаялась перед Бузовой
Судя по всему, теледива решила зарыть топор войны. Ксения Собчак появилась на презентации клипа певицы. Что заставило светскую львицу пойти на поклон к Ольге Бузовой, неизвестно.
Собчак преподнесла "заклятой подруге" цветы и произнесла покаянную речь. Извинения записала на камеру мобильного и опубликовала в своих соцсетях продюсер Яна Рудковская.
"Сегодня я пришла посмотреть на твое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успех очень рада. Не серчай на меня – я иногда могу что-то сказать, но я не преувеличивала", – заявила скалящаяся Ксения Собчак.
Напомним, что звезды повздорили после очередного выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Теледива сообщила, что представитель одного модного бренда испытывают неприязнь к носящей их вещи Бузовой. По словам светской львицы, он как представитель известной во всем мире компании передал через журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.
И хоть Ксения Собчак не называла имен, Ольга Бузова сразу вычислила дизайнера-сноба. Певица заподозрила креативного директора бренда Balenciaga Демну Гвасалию. Бузова написала в соцсетях, что готова вернуть кутюрье купленные вещи. Более того, потребовала отдать 360 тысяч рублей, которые она на них потратила.
"Русфонд" рассказал о своих планах
Скандал только разгорается
Фанаты втоптали актрису в грязь
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Секс с бывшей
Ищу человека!
Зачем обижают Бузову?
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Как понравиться мужу в постели?
Как избавиться от похмелья
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Как сделать лицо худым
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Хочу уехать из России.