Голая Тодоренко привела в ужас Топалова
Регина Тодоренко продемонстрировала подписчикам новый белый купальник. Поклонники, видимо, устали от откровенных фотографий на странице телеведущей в Instagram и раскритиковали ее.
"Кобыла", "Жирдяечка. В спортзал!", "Какие большие белые бабушкины труселя", "Где талия?" - обрушились на Регину Тодоренко комментаторы.
Отметился под снимком и супруг телеведущей. "Ни нраицца голая жена (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Влад Топалов. Правда, через некоторое время все критические комментарии – в том числе и за авторством супруга – были удалены.
На днях Регина Тодоренко показала поклонникам, как прививает сыну любовь к музыке. "Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох… Миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", – поделилась Тодоренко.
На видео шестимесячный Майкл, сидя на руках у Регины Тодоренко, играет на фортепиано. Телеведущая пыталась изобразить пьесу Бетховена "К Элизе", а сынок ей по мере сил помогал. Зрители отметили, что малыш держит руки на клавиатуре, как профессиональный музыкант.
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