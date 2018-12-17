Блюменкранц прячется от маленькой дочери на "Доме-2"
В личном Instagram Тата опубликовала видеозапись в формате Stories. Прикрыв нагое тело полотенцем, лежащая в постели девушка, наставническим тоном разносила экс-возлюбленного. Для пущей убедительности Блюменкранц выбрала фильтр, который "прикрепил" к ее лицу кошачьи ушки и носик.
"Вчера мне написал Валера, типа его не отпускают. Я все время живу с ребенком одна. Ну, как-бы я тоже устаю. Мне тоже нужна помощь. Он знает, что я одна здесь. Знает прекрасно, что мамы нету. Я вообще не верю в эти сказки, что его ведущие не отпускают, потому что, когда есть действительно какая-то уважительная причина, ведущие всегда и везде отпускают, – жаловалась звезда телестройки.
Девушка отметила, что следит за Валерой в соцсетях. Его беспечное существование раздражает Тату.
"Я просто смотрю видео, вижу, как он кайфует, танцует, у него как-бы беззаботная жизнь. А мне надо отвечать за все. На мне лежит слишком много ответственности. И самая большая ответственность – это Бетти, это работа, это деньги. Это оплата всего необходимого. Он знает, что это немаленькие деньги. Мне приходится много работать. Валера постоянно рассказывает, что я ему с ребенком не даю видеться, хотя мы нормально давным-давно общаемся, он был долгое время в Москве. Я не одна должна принимать участие в воспитании ребенка", – с ноткой зависти в голосе произнесла молодая мама.
Напомним, что Тата познакомилась с Валерием Блюменкранцем на площадке телепроекта, после чего у них завязались романтические отношения. Влюбленные сразу приобрели репутацию самой скандальной пары "Дома-2". Их свадьба состоялась весной 2017 года. Спустя несколько месяцев Тата Блюменкранц родила девочку Беатрису, которую она ласково называет Бетти.
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