"Талантом даже не пахнет": поющей дочери Алсу крепко досталось
На видеозаписи, опубликованной в микроблоге, Микелла Абрамова исполняет отрывки из популярных композиций зарубежных исполнительниц Адель, Билли Эйлиш и Арианы Гранде. Девочка поинтересовалась у поклонников, чья музыка ей подходит больше всего.
В комментариях к посту пользователи оставляли положительные комментарии. Они похвалили дочь Алсу и пожелали ей успехов в творчестве. "Голос – мощь!", "Для меня она победитель!", "Ты такая классная! Всегда иди к своей цели и никогда не сдавайся!", – написали восхищенные подписчики.
Читатели "Дни.ру" не согласились с мнением поклонников девочки. По их мнению, Микелла Абрамова не обладает выдающимся вокалом. "Талантом тут и не пахнет", "Поет плохонько и заурядненько", "Невозможно слушать, посредственная игра на фортепиано", – делились мыслями комментаторы. Один из пользователей уверен, что родители певицы могли заплатить за положительные отзывы. "Деньги дали, поэтому напишем все, что угодно", – подчеркнул он.
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