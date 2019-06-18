Матерщинник Лазарев втянул в грязный скандал крупный телеканал

Выяснились новые подробности инцидента между певцом и Светланой Лободой после премии МУЗ ТВ. Оказалось, что при конфликте, который устроил Сергей Лазарев, присутствовал генеральный директор премии и канала МУЗ ТВ Арман Давлетяров и другие люди из команды, готовившей церемонию.

Один из представителей телеканала поделился деталями произошедшего и выразил свое мнение о случившемся. Он признал, что во время генерального прогона премии действительно случился неприятный инцидент, связанный с Сергеем Лазаревым.

"Сидя в зале во время прогона номера Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме", – цитирует представителя МУЗ ТВ Super. По его словам, артист был явно взвинчен или в плохом настроении.

"Но когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и канала МУЗ ТВ Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться", – прокомментировал конфликт Лазарева и Лободы представитель телеканала.

Напомним, ссора между музыкантами случилась 7 июня. Сергей Лазарев в пух и прах разругался со Светланой Лободой. Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адрес исполнительницы.

Причины таких нападок со стороны Сергея Лазарева неизвестны, но коллеги артистов предположили: певец не смог выступить в финале церемонии с конкурсным номером по техническим причинам, а Светлана Лобода исполнила целых шесть песен.