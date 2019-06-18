Матерщинник Лазарев втянул в грязный скандал крупный телеканал
Один из представителей телеканала поделился деталями произошедшего и выразил свое мнение о случившемся. Он признал, что во время генерального прогона премии действительно случился неприятный инцидент, связанный с Сергеем Лазаревым.
"Сидя в зале во время прогона номера Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме", – цитирует представителя МУЗ ТВ Super. По его словам, артист был явно взвинчен или в плохом настроении.
"Но когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и канала МУЗ ТВ Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться", – прокомментировал конфликт Лазарева и Лободы представитель телеканала.
Напомним, ссора между музыкантами случилась 7 июня. Сергей Лазарев в пух и прах разругался со Светланой Лободой. Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адрес исполнительницы.
Причины таких нападок со стороны Сергея Лазарева неизвестны, но коллеги артистов предположили: певец не смог выступить в финале церемонии с конкурсным номером по техническим причинам, а Светлана Лобода исполнила целых шесть песен.
Поклонники раскритиковали певицу в пух и прах
Светская львица вне себя от возмущения
Артист рассказал о маленьком размере
Об этом заявил адвокат продюсера Сергей Жорин
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Работа в женском коллективе
Веснушки это красиво?
Срочно!
Существует ли бумеранг?
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Сделать ботокс
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
его друзья не зовут меня на день рождения
Секс нежданчик
В России большой процент разводов
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Жанна Фриске
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Что меняет роспись?
Навязчивая девушка
Свекровь не хочет общаться с внуками
Подруга простила парню измены