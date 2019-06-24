"Пусть это окажется парик": Темникова шокировала народ новым имиджем
Экс-солистка группы Serebro внезапно решила перекраситься в блондинку. Артистка призналась, что каждое лето мечтала стать светлее, но решилась лишь сейчас.
Многим не понравился новый имидж певицы. Среди тех, кто не оценил изменения во внешности Елены Темниковой, оказался певец Сергей Лазарев. К его мнению присоединились многочисленные фанаты исполнительницы.
"Лена, ну нет", "Мне темный больше нравился", "Блонд не Ваш цвет", "Брюнеткой была яркая, сейчас даже глаза не такие выразительные стали", "Пусть это окажется парик", – выразили свое мнение шокированные фолловеры звезды. Однако нашлись и те, кому блондинкой Елена Темникова понравилась больше.
Поклонники начали сравнивать российскую певицу с Мадонной, Мэрилин Монро и Лаймой Вайкуле. Среди прочих поддержать коллегу решила Сати Казанова. Она написала, что новый имидж Темниковой очень идет. "Отпад. Тебе так идет", "Лен, не слушай всех этих ноющих, очень круто! Уверена, что многим просто непривычно сразу, потом будут говорить, что нравится", "Время перемен пришло. На самом деле очень красиво", – поддержали Елену Темникову подписчики.
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