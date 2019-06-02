"Самая смешная обезьяна": Шепелев рассказал о разногласиях с сыном Фриске

Дмитрий Шепелев сходил в кино с шестилетним сыном Платоном. По словам телеведущего, между ними возникли разногласия.



Шепелев поделился последними новостями из жизни в Instagram. Телеведущий провел время с сыном Платоном, который появился на свет от гражданского брака с певицей Жанной Фриске.

"Сходили с сыном на мультфильм "Аладдин". Это прекрасно – смотреть его с сыном. Вышла новая версия. Это головокружительное удовольствие. Расскажу вам короткую историю. Мы опаздывали на сеанс. Сын сказал, что хочет попкорн. Я ему сказал, что мы опоздаем на сеанс. Спросил, что для него предпочтительнее: попкорн или мультфильм. Он мне честно признался, что попкорн. Я в этот момент понял, что для меня посмотреть этот мультфильм даже важнее, чем для него. Самая смешная обезьяна", – рассказал Дмитрий.



Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал неожиданное предложение своей коллеге-телеведущей. Овдовевший после смерти Жанны Фриске, он задумался о создании семьи, и, в частности, о втором наследнике.

Телеведущий уже растит сына Платона. Поклонники предполагали, что на роль мачехи мальчика претендует дизайнер Екатерина Тулупов, с которой Шепелев завел роман в прошлом году. Говорили даже, что пара живет вместе, но никаких официальных подтверждений этому нет.