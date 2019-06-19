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"Человек-амфибия": 52-летнюю Литвинову разнесли за нелепый наряд

Рената Литвинова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса предстала перед поклонниками в Instagram в эпатажном образе. Рената Литвинова перевоплотилась в Жанну Д’Арк.
прочитано 248 раз

Рената Литвинова выложила в своем аккаунте в соцсети снимок с выставки Fondation Louis Vuitton, проходившей в государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве. "В образе Орлеанской девы и воительницы", — подписала фото артистка.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

К серебристому мини-платью Рената Литвинова добавила ботильоны из черной кожи и солнцезащитные очки. Пост вызвал бурную реакцию у поклонников, передает Пятый канал.

Многим наряд звезды театра и кино показался нелепым. "Платье совершенно портит женскую фигуру…", "Человек-амфибия...", "Мне напомнило Ихтиандра", "Пришельцы в городе", "Немного Сердючку напомнило", "Платье отдельно от Ренаты", "Не красиво", – разнесли Ренату Литвинову пользователи соцсети.

Однако истинные поклонники отметили, что для своего возраста Рената Литвинова выглядит хорошо. "И Вы скрывали такие ноги!!!", "Девочка", "Неожиданно и великолепно!!!", - высказались фолловеры.

Ранее Рената Литвинова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах. 

Автор: Валерия Нарская19 июня 2019, 09:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рената Литвинова отметила 50-летие

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