Садальский показал Алибасова рядом с гробом
В Instagram актер опубликовал архивное фото. На нем запечатлены Стас Садальский и Бари Алибасов, а между ними стоят гроб и венок. Артист показывает камере неприличный жест – средний палец.
"Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану👍🏾Спасибо всем нам , кто за него сильно переживал, мы все мысленно посылали ему здоровья и чудо произошло, все болячки отвалились и надеюсь скоро все попляшем с ним, на 30 летие На-На (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", - написал актер под снимком.
Семь лет назад Бари Алибасов репетировал свои похороны. Знаменитый продюсер устроил фальшивое прощание в крематории и поминки. Основатель группы "На-На" с удовольствием слушал, как гости произносили траурные речи и оплакивали якобы покойного.
Напомним, что сейчас Алибасов находится в одной из московских больниц – продюсер выпил средство для промывки труб. Близкие знаменитости сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли.
Шоумен получил сильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили Алибасова в медикаментозный сон, в котором он пробыл пять дней. Звездный пациент уже пришел в себя, правда, у него есть сложности с ориентацией во времени.
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