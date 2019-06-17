Вдова Станислава Говорухина рассказала о секретном письме
Уже после смерти супруга Галина Борисовна нашла в своей квартире письмо. Их водитель приехал забрать одежду и какие-то вещи и увидел его на столе. Он позвонил вдове и сказал, что послание предназначено ей.
"Если бы его не было, я бы сошла с ума", – отметила любимая женщина режиссера. "Когда я прочла письмо, то поняла, что не зря прожила с человеком", – добавила она. Галина Борисовна дала согласие на публикацию небольшого фрагмента, в котором кинодеятель признается, что любил ее всю жизнь.
"Не унижай себя, не опускайся на дно. Тело сожги, а пепел закопай в ногах", – написал Говорухин. Он хотел, чтобы его кремировали и захоронили рядом с матерью. Однако Галина Борисовна на это не пошла.
"Я его не сожгла, а похоронила по всем правилам православия", – сообщила вдова режиссера.
Предчувствуя скорую смерть, Говорухин просил не поднимать эту тему и до последнего отказывался от лечения. "Отпусти меня..." – сказал он жене, будучи уже не в силах бороться с онкологией.
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