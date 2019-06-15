Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
Телеведущая Дана Борисова призналась в эфире программы Елены Малышевой, что очень переживала за здоровье своей дочери Полины, будучи еще беременной. Поэтому на четвертом месяце она сделала генетический скрининг, а когда получила результаты – уже была спокойна.
"Ведь мне было за 30. И это была моя ответственность. Я очень хотела подстраховаться", – говорит Борисова.
По ее словам, сейчас у нее есть мысли о втором ребенке, но после 40 рожать крайне рискованно, считает телеведущая. Она признается, что поводов для беспокойства при поздних беременностях очень много.
У Борисовой пока только одна дочь – 12-летняя Полина, с которой они не стесняются выяснить отношения в соцсетях. Так, дочка буквально пару дней назад высказался через прессу, что мама во многом виновата. При этом Полина пожелала Дане счастья и любви.
Ранее подросток обвиняла мать в бессердечии и даже уходила из дома. Дана также делилась своими переживаниями по поводу ссор с дочерью с подписчиками. При этом она признает, что несмотря ни на что беспокоится о здоровье дочери.
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