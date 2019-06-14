Дочь обратилась к Дане Борисовой через прессу

Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхает на Сицилии. Сегодня, 14 июня, Дана Борисова празднует 43-й день рождения.

Наследница решила сделать звезде необычный подарок. Полина сама связалась с прессой и поздравила Дану Борисову со страниц известного портала о звездах.

"Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я очень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так, как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем. Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем", – поделилась Полина.

Добавим, что несколько месяцев назад отношения Даны Борисовой с дочерью дали трещину. Наследница грубила знаменитой матери, пропускала мимо ушей ее просьбы. Обессиленная телеведущая в порыве гнева даже выгоняла девочку из дома.

Теперь дочь Борисовой говорит, что забыла былые обиды. Теперь Полина понимает, что тоже поступала неверно. "Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права", – говорит девочка.

Ранее Дана Борисова рассказывала, что обращалась за помощью к психологам. Специалисты объясняли теледиве, что Полина проживает непростой этап – переходный возраст, поэтому необходимо набраться терпения. Звезде посоветовали не поощрять агрессию в свой адрес, родитель должен оставаться авторитетом.

"Мы с Полей часто ругались. Более того, обе невольно выносили сор из избы: дочка писала жуткие вещи, называла неадекватной, могла нагрубить в силу возраста, пыталась драться, а я в ответ была слишком строга, даже за порог выставляла. Сейчас понимаю, что в семьях, где есть дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка", – цитирует Дану Борисову StarHit.