Дочь обратилась к Дане Борисовой через прессу
Наследница решила сделать звезде необычный подарок. Полина сама связалась с прессой и поздравила Дану Борисову со страниц известного портала о звездах.
"Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я очень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так, как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем. Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем", – поделилась Полина.
Добавим, что несколько месяцев назад отношения Даны Борисовой с дочерью дали трещину. Наследница грубила знаменитой матери, пропускала мимо ушей ее просьбы. Обессиленная телеведущая в порыве гнева даже выгоняла девочку из дома.
Теперь дочь Борисовой говорит, что забыла былые обиды. Теперь Полина понимает, что тоже поступала неверно. "Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права", – говорит девочка.
Ранее Дана Борисова рассказывала, что обращалась за помощью к психологам. Специалисты объясняли теледиве, что Полина проживает непростой этап – переходный возраст, поэтому необходимо набраться терпения. Звезде посоветовали не поощрять агрессию в свой адрес, родитель должен оставаться авторитетом.
"Мы с Полей часто ругались. Более того, обе невольно выносили сор из избы: дочка писала жуткие вещи, называла неадекватной, могла нагрубить в силу возраста, пыталась драться, а я в ответ была слишком строга, даже за порог выставляла. Сейчас понимаю, что в семьях, где есть дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка", – цитирует Дану Борисову StarHit.
Певец примерил костюм жениха
Телесваха не может спать
Звезда удивила поклонников
Наталья Вяль рассказала о жизни со звездой
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Муж узнал про любовника
Загадочные обьекты
Помогу с деньгами. Пишите!
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Срочно!
хочу замуж за Васю из шаров
Засорились трубы.
На каком месяце уже виден живот?
Можно ли похудеть без спортазала?
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Вынудить мужа изменить
В России большой процент разводов
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?
Ринопластика
Веснушки это красиво?
Сайт знакомств