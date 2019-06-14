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Дочь обратилась к Дане Борисовой через прессу

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхает на Сицилии. Сегодня, 14 июня, Дана Борисова празднует 43-й день рождения.
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Наследница решила сделать звезде необычный подарок. Полина сама связалась с прессой и поздравила Дану Борисову со страниц известного портала о звездах.

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"Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я очень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так, как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем. Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем", – поделилась Полина.

Добавим, что несколько месяцев назад отношения Даны Борисовой с дочерью дали трещину. Наследница грубила знаменитой матери, пропускала мимо ушей ее просьбы. Обессиленная телеведущая в порыве гнева даже выгоняла девочку из дома.

Теперь дочь Борисовой говорит, что забыла былые обиды. Теперь Полина понимает, что тоже поступала неверно. "Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права", – говорит девочка.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Ранее Дана Борисова рассказывала, что обращалась за помощью к психологам. Специалисты объясняли теледиве, что Полина проживает непростой этап – переходный возраст, поэтому необходимо набраться терпения.  Звезде посоветовали не поощрять агрессию в свой адрес, родитель должен оставаться авторитетом.

"Мы с Полей часто ругались. Более того, обе невольно выносили сор из избы: дочка писала жуткие вещи, называла неадекватной, могла нагрубить в силу возраста, пыталась драться, а я в ответ была слишком строга, даже за порог выставляла. Сейчас понимаю, что в семьях, где есть дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка", – цитирует Дану Борисову StarHit.

Автор: Руслана Алексеева14 июня 2019, 10:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бедный ребенок..Такая глупая мама..всё напоказ...
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