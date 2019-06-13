Друзья и коллеги: стали известны подробности об избраннице Лазарева
По словам таролога Саоны, дыма без огня не бывает. Она заверяет, что певец женится. Она также отмечает, что Сергей со своей избранницей давно вместе, и это решение с его стороны абсолютно взвешенное. "Они и друзья, и, можно сказать, коллеги, и много что еще", – поделилась гадалка. Саона считает, что этот союз основан не только на симпатии, он, прежде всего, партнерский.
"Вокруг него всегда было много друзей и женщин, с которыми он мог и поговорить, и посоветоваться, но он не видел в них свою половину", – отмечает ясновидящая.
Она обещает, что скоро вся правда окончательно вылезет наружу и шокирует общественность. Также, по ее мнению, эта ситуация никак не отразится на ребенке Сергея. Она называет Лазарева заботливым и внимательным отцом, несмотря на то, что он не проводит все время с сыном.
В дальнейшем у музыканта появится еще один малыш. Но мать второго ребенка не будет с ним в законном браке.
"Он кумир многих, и лучше поддерживать легенду", – настоятельно рекомендует Саона.
Напомним, накануне в сети появились фотографии тайной свадьбы российского исполнителя. Как писали ранее Дни.ру, его избранницей стала израильская модель.
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