Друзья и коллеги: стали известны подробности об избраннице Лазарева

Накануне в сети появилась новость о свадьбе Сергея Лазарева. Своим мнением на этот счет поделилась эксперт.



По словам таролога Саоны, дыма без огня не бывает. Она заверяет, что певец женится. Она также отмечает, что Сергей со своей избранницей давно вместе, и это решение с его стороны абсолютно взвешенное. "Они и друзья, и, можно сказать, коллеги, и много что еще", – поделилась гадалка. Саона считает, что этот союз основан не только на симпатии, он, прежде всего, партнерский.

"Вокруг него всегда было много друзей и женщин, с которыми он мог и поговорить, и посоветоваться, но он не видел в них свою половину", – отмечает ясновидящая.



Она обещает, что скоро вся правда окончательно вылезет наружу и шокирует общественность. Также, по ее мнению, эта ситуация никак не отразится на ребенке Сергея. Она называет Лазарева заботливым и внимательным отцом, несмотря на то, что он не проводит все время с сыном.

В дальнейшем у музыканта появится еще один малыш. Но мать второго ребенка не будет с ним в законном браке.

"Он кумир многих, и лучше поддерживать легенду", – настоятельно рекомендует Саона.

Напомним, накануне в сети появились фотографии тайной свадьбы российского исполнителя. Как писали ранее Дни.ру, его избранницей стала израильская модель.