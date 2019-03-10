Караулова отказалась слушать советы Рудковской
Юлианна Караулова рассказывала, что ей пришлось работать с 15 лет ради своей мечты – собственной квартиры в Москве. В прошлом году певице, наконец, удалось приобрести жилище. Но ремонт закончить пока не удается.
По словам Карауловой, в обустройство новой квартиры она вкладывает все заработанные с концертов деньги. "Я только недавно стала востребованной артисткой, поэтому моя новая квартира небольшая. Думаю, что вскоре я смогу заработать побольше и приобрести более просторное жилье. Потому что понимаю: в ближайшей перспективе она мне станет маловата", – отмечает артистка.
Продюсер певицы Яна Рудковская дает Карауловой советы в музыкальном плане. Однако по поводу ремонта их взгляды кардинально расходятся. "У нас с Яной ремонты совершенно разного уровня. Да и в плане интерьера различаются вкусы. Я все делаю несколько проще", – цитирует Юлианну "Собеседник".
Продюсер Карауловой демонстрирует своим подписчикам свои шикарные апартаменты. Видно, что Яна Рудковская тяготеет к классическому стилю, она старается подчеркнуть это дорогими дизайнерскими вещами. А вот ремонт Карауловой пока оценить нет возможности. Она не делится фотографиями своего жилища. Тем не менее, с готовностью принимает советы по ремонту от своих подписчиков.
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