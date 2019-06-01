"Все время рядом": Известная певица рассказала о тайном романе с Лазаревым

Певица утверждает, что экс-солист группы Smash начинал за ней ухаживать очень нежно и всегда был рядом.

Российская певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым – пожалуй, одним из самых скрытных представителей российской эстрады. Как уже рассказывали "Дни.ру", экс-солист много лет пытается скрывать все детали своей личной жизни.

Так, пресса ничего не знала о его сыне. Только когда папарацци случайно засняли Сергея Лазарева с ребенком, он признался, что это его сын. Мальчику тогда было уже три года. Впрочем, до сих пор остается неизвестным, кто является матерью ребенка. Лазарев никакие версии СМИ не опровергал, но и не подтверждал.

Несколько дней назад в Сети начали бурно обсуждать слух, что у певца подрастает дочка. Говорят, что ребенку 8 месяцев. Опять же, официальной пары у Лазарева сейчас нет. Пожалуй, единственные отношения, которые он афишировал – роман с Лерой Кудрявцевой.

Но сейчас стало известно, что у певца была тайная связь с коллегой по цеху Полиной Ростовой. О романе "Комсомольской правде" рассказала сама девушка. По ее словам, все началось в Юрмале, на конкурсе "Новая волна" в 2002 году. Там девушка и встретила Лазарева.

"Сережа всех превосходил. Он от меня просто не отходил. Все время рядом был… На фотографиях того периода мы сидим, он меня так нежно обнимает", – вспоминает Ростова.

Сколько повстречалась пара – неизвестно. Полина об этом умалчивает, но говорит, что расстаться пришлом из-за карьеры. Ведь группа Smash тогда буквально взорвала Юрмалу.

"Эта победа открыла им большую дорогу в шоу-бизнес. А наш роман сошел на нет", – призналась исполнительница.

Сейчас Полина, по ее словам, счастлива в браке с Иваном Фроловым, который пишет для нее песни.