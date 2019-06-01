Замкнувшуюся Орбакайте предупредили о сильных потрясениях

Кристина Орбакайте сейчас завершает определенный этап в жизни, и вступает в новый. У певицы идет процесс внутренней трансформации, она стремится больше времени проводить в одиночестве или наедине с любимым. Возможно, потому артистка несколько отдалилась от родных – она переосмысливает пройденный жизненный путь.

"Личность Кристины такова, что она в течение всего периода своего творчества то выходила на активную социальную и светскую жизнь, то уходила в себя и предавалась свои фантазиям, мечтам о чем-то новом и неизведанном. И сейчас у нее именно такой период. Не случайно она выбрала Питер (русский город Ангелов, как некоторые его называют), чтобы отметить свой день рождения", – считает таролог.

Эксперт отметила, что родные могли быть задеты ее отстраненностью – что и выразилось в некой холодности и натянутости поздравлений с днем рождения. Однако они все по-прежнему любят ее, и как только Кристина вынырнет из периода своей задумчивости, лед должен оттаять. "Думаю скоро мы увидим в сети фото с совместного отдыха в кругу родных и близких", – заявила Александра Стебенькова.

Таролог уверена, что в ближайшем будущем Кристину Орбакайте ждет кардинальная смена стиля творчества. Плоды ее уединенных размышлений сначала эпатируют публику и вызовут негативные отзывы, но затем ее ждет ошеломительный прорыв и успех. "Судьбоносный поворот, возможны совместные проекты с кем-то из давних или новых знакомых", – прогнозирует Александра. Таролог убеждена, что в новых начинаниях певицу поддержат родные и близкие.

Некоторое напряжение может возникнуть в отношениях с супругом. Оба будут сильно загружены работой, а Кристине Орбакайте еще и придется много ездить по стране – а, возможно, и за ее пределами. Но и эта проблема в конце концов будет решена, подводит итог Стебенькова.

Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала день рождения. Важную дату популярная исполнительница отметила с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и друзьями, а на следующий день покаталась на катере под мостами Санкт-Петербурга.Ее поздравил приехавший в Северную столицу Филипп Киркоров – однако больше никто из родных на торжестве не появился. Ни бывший муж, певец Владимир Пресняков, ни их сын Никита, ни сноха Алена Краснова не поздравили артистку в Сети.

