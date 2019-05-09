"Они все одинаковые": Кудрявцева разочаровалась в молодом муже
Сейчас Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем Игорем Макаровым на майских праздниках. Недавно она осталась крайне недовольна своим любимым.
Макаров сделал неудачный кадр своей второй половинки. На фотографии теледива запечатлена со спины. Снимок получился размазанным. "Попросила мужа сфотографировать красиво", – заявила Кудрявцева в своем Instagram.
Подписчики знаменитости не без доли юмора заверили, что якобы все мужья обладают таким "дефектом". "Они все одинаковые! Но иногда могут!", – написала одна из пользовательниц Сети.
Ранее Лера Кудрявцева откровенно поговорила с прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой. Зашла речь и о разводе.
В браке с Михеевым Слуцкая родила сына Артема и дочь Варвару. Но в какой-то момент отношения с мужем расстроились. "Ирина поведала мне о том, как все было на самом деле, объяснила, почему распалась ее семья, и рассказала, как они с бывшим мужем поделили имущество и как воспитывают детей", – сообщила в колонке Лера Кудрявцева.
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