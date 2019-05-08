"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья

Певец выпустил автобиографию. Теперь поклонники могут многое узнать о личной жизни звезды. Также Дима Билан рассказал, почему так часто жалуется на здоровье.

Артист отметил, что постоянные гастроли и насыщенный рабочий график не способствует его хорошему самочувствию, однако участие в некоторых проектах сильнее всего повлияли на артиста. В своих мемуарах "Планета Билан. Исповедь о том, как найти свое предназначение" Дима признался, что серьезные проблемы у него начались после съемок в музыкальном шоу "Голос".

"В проекте "Голос" я сидел, как будто без кожи. Каждая съемка – это новые люди, психотипы, энергетические потоки, где каждому нужно отдать частичку себя", – рассказал Дима Билан.

После, по словам артиста, он работал над проектом "Не молчи" с моделью Натальей Водяновой. Эта акция лишила Диму остатка сил.

"Но главным боссом последнего уровня в этом испытании эмоциями стал проект "Не молчи" с Натальей Водяновой. Это регулярное общение с родителями и детьми с особенностями развития. Я прочувствовал костями боль, даже не так, – тоску этих семей. Там я собрал в себя такое количество эмоций и переживаний, что сам начал болеть, съезжать со своей орбиты", – признался музыкант.

После пережитого эмоционального потрясения Дима Билан почувствовал необходимость перемен. Он резко сменил стиль, побрившись на лысо, уехал в путешествие по Тибету, снизил рабочую активность и снялся в фильме "Герой".

Это мой выход из этого проклятого эмоционального потока. Это груз, который я тянул-тянул, а после наконец отпустил. Теперь я светлый, добрый, будто опустошенный сосуд", – рассказал Дима Билан. Об этом сообщает StarHit.