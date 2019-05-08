Неряха Собчак показала признаки "лошизма и бедности"
В Stories своего Instagram продюсер Михаил Друян опубликовал фотографию теледивы в венецианской подворотне. Ксения Собчак облачена в длинное платье-плащ грязно-коричневого цвета и клетчатый пиджак явно с чужого плеча. Голову звезды венчает тюрбан.
Отметим, что этот снимок Ксении Собчак разительно отличается от тех, которые теледива выкладывает в свои соцсети. На нем звезда выглядит не такой богемной: неряшливой, без макияжа и с сигаретой в руке.
Отметим, что пристрастие теледивы к курению для многих стало неожиданной новостью. Ранее знаменитость позиционировала себя сторонницей здорового образа жизни. "Курение – признак лошизма и бедности", – громко заявляла Ксения Собчак когда-то.
Судя по всему, отношения с режиссером Константином Богомоловым расслабили Ксению Собчак. Теледива наплевала на внешний лоск и позволила себе появится на публике некрашеной.
Напомним, Ксения Собчак оставила сына Платона на попечение бывшего мужа Максима Виторгана, а сама приехала с любовником Константином Богомоловым в Венецию. В эти дни там проходит один из самых известных форумов мирового искусства. Венецианская биеннале – международная художественная выставка. Светская львица и ее избранник не могли пропустить это событие.
Женщина ушла из жизни в расцвете сил
Это устаревшая методика
Состояние звезды тревожит поклонников
Звезда разразилась гневной тирадой
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Дети не хотят идти в школу
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Алсу защитили от толпы?
Мне 19 ему 40.
почему всё так сложно?
Не переношу жару
Хочу густые брови.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Зачем нужен секс
Мой сын стал много пить
Мужа приворожили
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Начинаю свое движение в творчестве
Почему все мужики козлы?
Алсу опозорилась
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Стало страшно ездить.
Она хочет замуж, а я не готов.
горит лес
интернет отключит?
вы дебилы
Какой же я все таки красивый
боюсь летать на самолёте.