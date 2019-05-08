Киска и градусник: опустошенная Водонаева удивила странным видео
В личном аккаунте Instagram знаменитость рассказала, что чувствует себя очень плохо. В подтверждение Алена Водонаева опубликовала в Stories странную запись, которая удивила фанатов. В кадре черная киска породы мейн-кун пытается похитить электронные термометры для измерения температуры тела, пока звезда журит ее за баловство.
В одной из последних публикаций в той же соцсети телеведущая написала, что ее состояние настолько плачевно, что пришлось вызывать скорую помощь. По словам Водонаевой, она сдала после того, как узнала об авиакатастрофе в Шереметьево. Звезда близко к сердцу приняла чужое горе. Теперь знаменитость боится садиться в самолет, поэтому ищет безопасного авиаперевозчика.
"В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"? Кто летает их самолетами? И еще вопрос – чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – горюет Алена Водонаева.
Пользователи Сети поспешили успокоить телеведущую. Звезде писали ободряющие комментарии.
"Алена, береги здоровье! Не надо так через себя пропускать. На здоровье и отражается", "Аленушка! Какая Вы смелая ! Читаю все, что пишете! Умничка!ничего и никого не боитесь!отрадно понимать,что у нас такие есть медийные личности👌❤ Но не переживайте так,прошу!очень тяжело,конечно😓😓😓😓, но свое здоровье берегите пожалуйста!!!!!" - писали интернет-обыватели Алене Водонаевой.
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