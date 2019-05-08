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"Наглоталась таблеток": Ведущая Первого канала отравилась

Светлана Зейналова. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Зейналова отравилась. Ведущей Первого канала стало плохо на борту самолета.

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прочитано 3460 раз

Об отравлении стало известно благодаря публикации на официальной страничке Светланы Зейналовой в социальной сети Instagram. О несчастье рассказала сама популярная ведущая. Лицо Первого канала отравилось бургером, который продавался в одном из кафе аэропорта Шереметьево. По словам Зейналовой, ей стало плохо сразу же после приема пищи, однако она не придала этому значения. Однако во время полета Светлана испытала все сомнительные прелести отравления.

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"Все отдыхали, а я размышляла о вечном и приходящем в туалете", – сообщила телеведущая. Ей даже пришлось впервые за 30 лет воспользоваться пакетиком при посадке. "Ну, и дорога до Севастополя запомнится и мне, и дороге, и коллегам надолго..." – констатировала Светлана Зейналова.

Теперь телеведущая болеет в номере отеля. "Лежу в номере, с температурой, всю трясет и выворачивает 😖😖🙈🙈🙈 наглоталась таблеток – скоро будет приход, и жизнь заиграет новыми красками... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила ведущая.

Светлана Зейналова высказала надежду восстановиться уже к завтрашнему дню, 9 мая. "Мне делать прямые включения перед парадом и брать интервью у Главнокомандующего Черноморским флотом ☝ Итак, всем ЗОЖ и здоровья!!!" – завершила свой пост Светлана Зейналова. Многочисленные подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

Автор: Наталья Аряева8 мая 2019, 11:43
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья
Ответить
Как можно вообще жрать эту отраву!!!??? Фу!!!
т
Ответить
Зачем все писать о себе: как пописала, что сьела, что купила, куда поехала. НЕ становитесь Вы ширпотребом. Будьте индпошивом. Меньше выфносите всякую мелочь в медиапространство. Не нужны и фотки после тошниловки. ВЫ выглядите жалко .
1

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