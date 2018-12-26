Родившая Зейналова подставила залезшего в штаны ведущего Первого канала

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Среда 26 декабря
Лента новостей
15:44
Володин предложил начать занятия в новой школе в Солнечном
14:48
Есть жертвы: в Башкирии сгорел частный дом
14:40
Медведева призналась в гнусном предательстве
14:17
Захарова поставила на место распоясавшийся Киев
14:07
На милость дня: Путин подарил щенка девочке из деревни
14:07
Почему граждане доверяют "Единой России"
14:06
Кудрявцева родила от 28-летнего хоккеиста
13:44
Володин остался недоволен качеством строительства гимназии в Елшанке
13:30
Москвичей не пускают в Мавзолей из-за новогодней елки
13:21
Мэра Екатеринбурга лишили надбавки к зарплате
13:17
Виторган потрясен внебрачным ребенком загулявшей Собчак
13:05
Под Москвой накрыли торговцев фальшивой икрой
12:53
Коварный план подлого Порошенко раскрыли в прямом эфире
12:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года
12:25
Россияне рвутся в политические лидеры
12:15
Петербургских вице-губернаторов отправили в отставку после жалобы Путину
12:12
Изуродованные ноги жены Погребняка довели до тошноты
12:03
В Приамурье дети массово заразились гепатитом
11:47
Володин осмотрел реконструированный лицей в Энгельсе
11:40
Беременная жена Диброва потеряла друга
11:38
Известные ведущие устроили безобразный дебош в студии (видео)
11:35
Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ
11:25
Победительницу конкурса "Мисс Москва – 2018" обвинили в продаже тела
11:23
Есть пострадавшие: у аэропорта Домодедово произошла авария
11:09
Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова
10:54
На Западе признали Крым частью России
10:50
Королева подняла на смех Меган Маркл и Кейт Миддлтон
10:46
"Вся грудь в прыщах": обнажившаяся Самбурская вызвала фурор
10:34
Потерявший жену и детей в авиакатастрофе Виталий Калоев завел новую семью
10:17
Женщину освободили после 32 лет сексуального рабства
09:57
Опозоренный Порошенко жестоко отомстит Путину
09:51
Что стало с отпущенными на свободу убийцами насильника Хачатуряна
09:50
Швырялся сосисками и спал в прихожей: дочь о тяжелой жизни с алкоголиком Осиным
09:39
Запущено производство украшений из трупов
09:23
Красавчика из "Дома-2" позвали на работу "проститутом"
09:14
Ведите себя прилично: Андреева и Киселев устроили публичную разборку
09:09
Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома
08:59
Юлия Ковальчук рассказала о второй беременности
08:33
"Без телефона и документов": муж оставил Екатерину Климову
08:32
США окружили Россию высокоточным оружием
08:21
Сафронов сломлен тяжелейшими последствиями из-за повреждения органа
07:12
К чему снится Новый год
06:16
Прогноз личной жизни на январь
00:11
Постоянные конфликты довели отощавшую Миддлтон
23:09
"Игра не стоит свеч": Знаменитая певица рассказала об изменах
22:27
Макаревич врезал разжигающему конфликт Малахову
22:18
Володин призвал к анализу Конституции
22:02
Путин простил раскаявшегося Лукашенко
21:59
Володин доложил Путину о разборе законодательных завалов
21:53
Отказавшийся извиняться Запашный выдвинул Гуцериеву жесткие условия
21:48
У россиян обнаружили ген алкоголизма
21:44
Страшное ДТП с участием трех авто произошло в Удмуртии
21:40
В Швейцарии придумали загонять углекислый газ из воздуха в минералку
21:32
Россияне скупают электрокары
21:25
"Это знак!": черный кот сорвал запись телепрограммы о ядерной войне
21:08
Пугачева в гробовой тишине проплыла к Киркорову
21:06
Навка призналась Урганту в запретной любви
21:01
Волгоградец 10 лет хранил в погребе трупы двух собутыльников
20:53
Взбешенная Яковлева вступилась за опороченного сына
20:52
Арестованы все подозреваемые по делу о пожаре на шахте в Соликамске
20:45
В Дагестане обрушился мост
20:34
Чиновница в Удмуртии оплатила свое высшее образование из казны
20:21
На Украине разнесли новую песню Пугачевой
20:15
В Набережных Челнах мужчина зарезал отчима и совершил суицид
19:57
Под Екатеринбургом мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом
19:51
Собчак резко сменила имидж после скандала с Виторганом
19:22
Шикарная 76-летняя мама Кудрявцевой возбудила народ
19:16
В Омске нашли в продаже елки, зараженные опасными насекомыми
18:45
Прошедший через ад Цискаридзе: "Хватался за печень, задыхался и вонял"
18:41
Героев "Дома-2" отправили жевать макарошки за Полярный круг
18:35
В Тюмени эвакуировали многоквартирный дом из-за пожара
18:01
Гудков стал женщиной ради юбилея (видео)
17:46
"Обломался мерзкий тип": обставившая Кержакова Тюльпанова показала семейную идиллию
17:28
Автобус улетел с проезжей части в Нижнем Новгороде
17:24
Асмус с жутким переломом подвергла себя мучениям
17:14
Банда черных риелторов обманула десятки жителей Ростова
17:10
"Завел третью семью": признание Панкратова-Черного впечатлило Корчевникова
16:47
Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
16:39
Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество
16:14
Иван Ургант стал голубым
16:13
Россия поставила на место халтурщика Лукашенко
16:08
"Как фальшиво": воющую Максакову заклеймили россияне
16:06
Телепроекту "Дом-2" предложили съехать
15:58
Известная актриса пощеголяла голым задом
15:56
"Никогда не смогу простить себе": муж Гагариной рассказал о смерти
15:27
Православный Порошенко совершил смертный грех в Рождество
15:21
Неожиданный поворот в деле об убийстве фигуриста Тена
15:19
Молодой муж рассказал об интиме с Максаковой
15:16
18-летняя Стриженова стала невестой
14:57
На что потратить выигрыш в лотерею от "Столото"? Отзывы победителей
14:53
Путин утер нос миллиардерам в поединке
14:48
Сцепившемуся с бандитами Галкину сломали нос в электричке
14:24
Сколько алкоголя можно позволить себе без вреда
14:22
Алкоголик Порошенко оправдался за гнусную выходку
14:07
"Как хорошо, что этот ад закончился!": близкие взвыли от Рудковской
14:05
Сделано важное заявление о судьбе "Пусть говорят"
14:05
Просто возмутительно: юная звезда сериала "Папины дочки" разделась ради стариков
13:47
Энергичный Борисов побил сдавшего позиции Малахова
13:36
Русская Кардашьян без юбки довела до исступления
13:34
"Отбор в сауну": кастинг в Serebro вызвал омерзение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Приступать немедленно": Цымбалюк-Романовскую и Шаляпина отправили делать детей
"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте
Путин простил раскаявшегося Лукашенко
Пугачева в гробовой тишине проплыла к Киркорову
Пьяный Порошенко ввязался в драку
Россия поставила на место халтурщика Лукашенко
Шоу-бизнес

Родившая Зейналова подставила залезшего в штаны ведущего Первого канала

Светлана Зейналова. Фото: instagram.com/svetlanazey
Ведущая Первого канала Светлана Зейналова обнародовала фотографию со своим коллегой Тимуром Соловьевым. На снимке привлекательный ведущий запечатлен с руками в штанах, поэтому этот кадр многие комментаторы расценили как "подставу".

Продолжение: Оставшаяся с тремя волосинами Волочкова резко помолодела
прочитано 2485 раз

Тимур Соловьев и Светлана Зейналова – одни из ведущих утренней передачи Первого канала "Доброе утро". Именно они каждый день будят россиян и стараются сформировать хорошее настроение. По всей видимости, Зейналова решила, что для этого хороши любые средства, поэтому на своей официальной страничке в социальной сети Instagram пошла дальше и опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обществе коллеги Тимура Соловьева.

ПО ТЕМЕ

Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь

"Перспективы самые ужасные": родившая Зейналова рассказала о недуге

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

На снимке Зейналова обняла Соловьева за плечи в то время, как тот двумя руками залез к себе в штаны. "А я ему все-таки нравлюсь 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🙈🙈🙈 подловить коллегу не вовремя – бесценно. Для всего остального есть фоторедактор!" – подписала снимок Светлана. Не все подписчики оценили чувство юмора ведущей.

"Ну вы подставили Тимура, Светлана!!!", "неэтично (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думаю Тимуру это вряд ли понравится....", "Зачем такое выставлять", "Как-то не этично... у молодого человека согласие на публикацию согласовали?", "Не позорьте такого классного мужчину", – возмутились блюстители нравственности в комментариях у Зейналовой.

Впрочем, большинство подписчиков все же оценили снимок позитивно. "не сразу обратила внимание на руки Тимура))) Светлана, Вы озорница!)))", "Да ладно уж – рубашку поди заправляет!", "Ну, что тут подловили.... руки у Тимура замерзли...", "Светулька действуй", "Фото просто огонь", "Аааа... Светлана – источник энергии, позитива и настроения! Оооочень люблю Ваши эфиры! Самые лучшие!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Напомним, в этом году у Светланы Зейналовой случилось радостное событие – 27 мая у нее родилась вторая дочь. Отцом ребенка является гражданский муж ведущей Дмитрий, который на несколько лет младше. Ее это поначалу смущало, однако мужчина не отступился. Более того, он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первого брака Александре (девочка имеет особенности развития). Диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года.

Автор: Наталья Аряева26 декабря 2018, 13:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зейналова беспокоилась за свою особенную дочь

567

комментарии

Политика

Захарова поставила на место распоясавшийся Киев
Коварный план подлого Порошенко раскрыли в прямом эфире
На Западе признали Крым частью России
В Москве заявили об аресте моряков НАТО

Шоу-бизнес

Оставшаяся с тремя волосинами Волочкова резко помолодела
Малахов оценил гигантское декольте переживающей трагедию Седоковой
На перенесшую серьезную операцию дочь Успенской напали в Рождество
Любовник сообщил о болезни Началовой

Проишествия

Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Опозоренный Порошенко жестоко отомстит Путину

Сделано важное заявление
Общество

Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ

Сеть обсуждает нецензурный тост ведущего популярной программы

Шоу-бизнес

Родившая Зейналова подставила залезшего в штаны ведущего Первого канала

В Сети обсуждают неоднозначное фото, выложенное лицом "первой кнопки"
Шоу-бизнес

Попавшую впросак Семенович не пустили в самолет

Она все-таки надеется успеть на концерт в Уфе

Гороскоп

Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой

Фоторепортажи

Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество
Главной красавицей Москвы стала жительница Петербурга
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом

Спорт

Медведева призналась в гнусном предательстве
Кудрявцева родила от 28-летнего хоккеиста
Неожиданный поворот в деле об убийстве фигуриста Тена
По стопам Пугачевой: Губерниев ошарашил народ откровенным признанием

Регионы

Петербургских вице-губернаторов отправили в отставку после жалобы Путину
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru