Родившая Зейналова подставила залезшего в штаны ведущего Первого канала

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова обнародовала фотографию со своим коллегой Тимуром Соловьевым. На снимке привлекательный ведущий запечатлен с руками в штанах, поэтому этот кадр многие комментаторы расценили как "подставу".

Тимур Соловьев и Светлана Зейналова – одни из ведущих утренней передачи Первого канала "Доброе утро". Именно они каждый день будят россиян и стараются сформировать хорошее настроение. По всей видимости, Зейналова решила, что для этого хороши любые средства, поэтому на своей официальной страничке в социальной сети Instagram пошла дальше и опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обществе коллеги Тимура Соловьева.

На снимке Зейналова обняла Соловьева за плечи в то время, как тот двумя руками залез к себе в штаны. "А я ему все-таки нравлюсь 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🙈🙈🙈 подловить коллегу не вовремя – бесценно. Для всего остального есть фоторедактор!" – подписала снимок Светлана. Не все подписчики оценили чувство юмора ведущей.

"Ну вы подставили Тимура, Светлана!!!", "неэтично (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думаю Тимуру это вряд ли понравится....", "Зачем такое выставлять", "Как-то не этично... у молодого человека согласие на публикацию согласовали?", "Не позорьте такого классного мужчину", – возмутились блюстители нравственности в комментариях у Зейналовой.

Впрочем, большинство подписчиков все же оценили снимок позитивно. "не сразу обратила внимание на руки Тимура))) Светлана, Вы озорница!)))", "Да ладно уж – рубашку поди заправляет!", "Ну, что тут подловили.... руки у Тимура замерзли...", "Светулька действуй", "Фото просто огонь", "Аааа... Светлана – источник энергии, позитива и настроения! Оооочень люблю Ваши эфиры! Самые лучшие!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Напомним, в этом году у Светланы Зейналовой случилось радостное событие – 27 мая у нее родилась вторая дочь. Отцом ребенка является гражданский муж ведущей Дмитрий, который на несколько лет младше. Ее это поначалу смущало, однако мужчина не отступился. Более того, он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первого брака Александре (девочка имеет особенности развития). Диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года.