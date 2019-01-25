"Антисанитария!": Зейналова возмутила видео с грязными играми

Запечатленные на видео игры ребенка Светланы Зейналовой с собакой возмутили подписчиков. Телеведущую предупредили, что такие занятия таят в себе угрозу.

Младшая дочь телеведущей Светланы Зейналовой в мае отметит свой первый день рождения. Малышка любит проводить время в играх с другим членом семьи – собакой.

Игры и "обнимашки" ребенка с четвероногим любимцем Зейналова засняла на видео, которое выложила в своем микроблоге. Маму это зрелище приводит в восторг.

"Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей — никто. Полная антисанитария и полная любовь навсегда! Сейчас Мамы закидают меня камнями, но только так можно научить любить животных", – подписала Светлана Зейналова выложенный в Instagram ролик (здесь и далее офография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Не все подписчики разделили умиление 41-летней телеведущей. "У собак тоже бывают депрессии возьмет и цапнет", – пишут комментаторы. Один из подписчиков рассказал о том, как собака знакомых оставила шрам на лице ребенка, после чего девочке пришлось пережить несколько косметических операций.

Однако большая часть подписчиков Зейналову поддержала. "Да ну какая антисанитария, это ж домашний песина)) он еще и трапезой поделиться может. Это так здорово", "Иммунитет у ребенка будет крепче", "Как говорит моя самая любимая кожная детская врач – От собак и кошек детям передается только доброта и лишай, но он легко лечится", – делятся впечатлениями комментаторы под постом Зейналовой.