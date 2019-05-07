"Целлюлит сплошной": народ распек располневшую после родов Тодоренко

Телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram свежим снимком. На нем Регина Тодоренко предстала в купальнике у бассейна.

Телезвезда отдыхает вместе с семьей на курорте в Турции. Она ежедневно балует своих подписчиков жизнеутверждающими фото из жаркой страны в соцсети. Кадры неизменно собирают тысячи лайков и массу комментариев.

На сей раз Регина Тодоренко снялась в голубом слитном купальнике у бассейна. Пост знаменитость снабдила длинным комментарием. "Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и, наверное, моржи. Одно спасенье – открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые… В общем, не бойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А я сегодня побуду Гисметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла", – написала телеведущая.

Фолловеры Регины Тодоренко обратили внимание на ее неидеальную фигуру после родов. Некоторые даже предположили, что звезда снова беременна. "Красотка! Такое ощущение, будто скоро снова пополнение в семье будет", "На фото в полосатом раздельном купальнике талия уже...", "Все-же от бабушки передались шикарные бедра", – высказались фолловеры.

Были и те, кто без стеснения распек Регину Тодоренко за лишние килограммы. "Ужасно", "Целлюлит сплошной", – написали критики.

Ранее Регина Тодоренко опубликовала несколько фото с завтраками из отеля. В постах она призналась, что любит поесть. "Попробовала фирменное блюдо от шефа – баклава! Боже, чуть не откусила себе пальцы, настоящее объедение. Благодарность вселенского масштаба", – подписала один из снимков телеведущая.