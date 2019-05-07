Собчак отдала сына Виторгану ради отдыха с Богомоловым

После расставания Ксения Собчак и Максим Виторган сумели сохранить прекрасные отношения. Причем настолько, что бывший муж даже вызвался отдохнуть с их сыном, пока сама гламурная блондинка проводит время с любовником, режиссером Константином Богомоловым.

Константин Богомолов и Ксения Собчак отдыхают в Италии. Оба на своих страничках в Instagram публикуют однотипные фото. Более того, режиссер выложил видео, на котором заснял со спины женщину, неспешно спускающуюся по лестнице на фоне виноградников. Подписчики немедленно догадались, что это Ксения Собчак, обнаружив в ее аккаунте фото в аналогичном наряде.

В это время бывший муж гламурной блондинки отдыхает неподалеку – в Испании. Компанию Максиму Виторгану составили его коллеги по спектаклю "В городе Лжедмитрове" – участники "Квартета И", а также малолетний сын Платон. Судя по фотографиям, которые в изобилии обнародовал Максим, с наследником он проводит большую часть времени.

Интересно, что именно с Максимом Виторганом, а не с Ксенией Собчак отдыхает и певица Глюк`Oza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), которая еще до недавнего времени была ее близкой подругой. Сейчас же именно Наташа утешает Максима, демонстрируя великолепную фигуру в ультрапровокационных купальниках. Впрочем, по словам самого Максима Виторгана, оставленных им в комментариях, с ними отдыхает и муж Натальи, бизнесмен Александр Чистяков.

Что касается самой Ксении Собчак, то скандально известная телеведущая наслаждается ласковым солнцем, идиллическими видами юга Италии, при этом отмечая, что находится за границей как бы по работе. Речь идет о тест-драйве автомобиля известного бренда, которым уже давно пользуется телеблондинка. Впрочем, это обстоятельство не помешало ей прихватить с собой не ребенка, а любовника.

Напомним, о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам, заговорили еще в конце прошлого года. Тогда информация о романе телеведущей и режиссера Константина Богомолова была на уровне слухов. Лишь всерьез к этому стали относиться журналисты, когда Новый год пара провела отдельно, а вскоре в СМИ появилась видеозапись потасовки, предположительно, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Лишь в начале марта супруги объявили о расставании, причем до сих пор точно неизвестно, оформили ли они развод.