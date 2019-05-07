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Принимай меня: Бузову пригласили ублажать ветеранов в День Победы

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
9 мая вся весь центр Москвы превратится в огромную концертную площадку. По случаю 74-й годовщины Победы в войне, в которой, по самым скромным подсчетам, наша страна потеряла 27 миллионов человек, будут петь и плясать артисты самых разных жанров. 
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Например, у Киевского вокзала с 13:00 до 19:00 мск с поздравлением участникам войны и их потомкам выступят Стас Костюшкин, "Братья Грим", Ирина Салтыкова, Согдиана, Дмитрий Колдун, Алекс Малиновский, Александр Еловских, Светлана Лазарева, Наталья Гулькина, Настя Крайнова, Анастасия Макеева, Алиса Салтыкова и многие другие любимые всеми поколениями звезды канала Russian MusicBox.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Хедлайнером же Дня Победы станет Ольга Бузова. Звезда "Дома-2" ублажит уважаемых ветеранов Великой Отечественной хитами "Принимай меня", "Мало половин" и "Я привыкаю". Сексуальная певица, как планируют организаторы праздника, должна прийтись по вкусу не только молодежи, но и участникам войны, самому младшему из которых сейчас 92 года. 

Приглашение Бузовой стать участником концерта неслучайно. Во-первых, она самая популярная певица страны. Во-вторых, едва в этом году не поехала на "Евровидение" от России. В-третьих, Оля с большим пиететом относится ко Дню Победы и считает этот день святым. Ведь ее родственники пережили блокаду Ленинграда. "Для меня это очень личная история, родители моей бабушки Аллы – прабабушка Антонина Максимова всю блокаду на заводе катушки напряжения мотала, а прадедушка Тимофей Максимович работал водителем на грузовике на Дороге жизни. У обоих награды за оборону Ленинграда", – призналась Ольга Бузова. 

Автор: Иван Губкин7 мая 2019, 12:57
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Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это ужас какой-то. Неужели ВЕТЕРАНЫ заслужили это??????
Гость
Ответить
Позорище !!!
Гость
Ответить
Сорос поди спонсирует этот стыд? До какой же низменности и пошлости докатились!! Господи,укроти этих бесноватых!!!!
Гость
Ответить
Какой позор и стыд!!!
Гость
Ответить
Вот правильно написано, что Бузову отправили ублажать.... Только надо отправить ее в банный комплекс или публичный дом( хотя она на ДОМ -2 была в аналогичном заведении), а не к ветеранам в праздник Победы
Петр
Ответить
Надо же её куда то пристраивать, а там люди пожилые и слава богу не пойму, что существуют такие отвратные исполнители, которые поют под фонограмму Они в свои молодые годы не знали, что существует такой обман А бездарю этой все равно где <цензура> деньги и кого обманывать Начнет позы принимать и будет противно смотреть на шалаву, она же не знает, как и где себя вести ,а потом какими песнями она может заинтересовать ?? Начнет опять показывать тупой танец пингвинов Хотя у неё все песни тупые
Гость
Ответить
Лицемерие государства: мы обязаны миром и свободой нашим ветеранам. Почему перед ними должны выступать такие низкосортные певуньи и певуны. Ветеранов осталось уже немного, скоро и петь не перед кем будет. Пусть поют для них лучшие!!!!
Гость
Ответить
НЕКРАСИВАЯ И БЕЗДАРНАЯ, ЕЕ ПРОДВИГАЕТ , ВИДИМО ТОТ, ДЛЯ КОГО ОНА НОГИ РАЗДВИГАЕТ, НЕУЖЕЛИ ВЕТЕРАНЫ ЗАСЛУЖИЛИ, ЧТОБЫ ПЕРЕД НИМИ ЭТА ГРЯЗНАЯ И РАЗВРАТНАЯ БАБА СТОЯЛА,
Гость
Ответить
КАКАЯ ЖЕ ОНА ПРОТИВНАЯ,
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