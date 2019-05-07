Cтрашное горе: Исаева скоропостижно умерла вслед за Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой прошло почти два месяца. Но боль утраты все не утихает. Особенно для тех, кто знал певицу.

Ирина Исаева хотя и не знала Юлию Началову лично, но косвенно участвовала в ее судьбе, помогая при помощи прессы быть более известной, популярной. Дело в том, что Ирина много лет проработала в пишущих о звездах изданиях – "Зажигай!", "Только звезды", "Собеседник". Она была там бильд-редактором – подбирала фотографии артистов к материалам пишущих авторов. В середине марта она искала снимки для репортажа с похорон Началовой, а теперь не стало и ее самой...

Еще 2 мая Исаева отдыхала на природе, оставив на свой странице пост, которому суждено было стать последним. "Лес просыпается от зимнего сна, распускаются почки на деревьях. Время первоцветов и первых грибов. Соседка набрала полную корзину строчков. После дождя в лесу необыкновенные запахи настоящей весны. До головокружения. Пруд в деревне кто-то почистил, благоустроил и укрепил берег. Ива плакучая смотрит вниз и видит свое отражение в чистой воде. Рыбаки тут же уселись ловить рыбу, соседский пес Ален пришел в виде группы поддержки", – писала Ира.

А 6 мая утром Иры не стало.... Она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб – смерть была мгновенной. По той же причине, напомним, ушли из жизни актеры Алексей Булдаков, Дмитрий Марьянов, Александр Лазарев-старший, Иван Бортник.

У Ирины было масса планов, огромное желание жить. Но у судьбы были иные планы. Лучше всего их описал Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита": "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер".